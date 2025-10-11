Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 35 bin 100 dolar değerinde sahte banknot ele geçirildi

35 bin 100 dolar değerinde sahte banknot ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
35 bin 100 dolar değerinde sahte banknot ele geçirildi
Sahte Para, Denizli, Kaçakçılık, Organize Suç, Polis, Emniyet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından sahte para getireceği tespit edilen bir şüpheliyi takip etti. Durdurulan araçta yapılan aramada 351 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Ekipler, il dışından Denizli'ye geldiği tespit edilen bir şüpheliyi takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik çalışmaların ardından durdurulan araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalarda, 351 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Toplam değeri 35 bin 100 dolar olan sahte paraya el konulurken, yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok konuşulacak iddia! İlk mağlubiyette Fatih Terim sahalara geri dönüyorKırmızı bültenle aranıyorlardı! 'Don Vito' Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karı-koca cami çıkışı öldürüldü! Sır cinayeti çözüme ulaştıran 'at nalı' oldu - 3. SayfaKarı-koca cami çıkışı öldürüldü! Sır cinayeti çözen 'at nalı' olduTrafikteki tartışmada yumruklu saldırı! 2 kadın kabusu yaşadı - 3. SayfaTrafikte yumruklu saldırı! 2 kadın kabusu yaşadıAntalya'da inşaat kazı çalışmasında toprak kaydı: Bir ev tahliye edildi - 3. Sayfaİnşaat kazı çalışmasında toprak kaydı: Bir ev tahliye edildiMuğla Bodrum açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı - 3. SayfaMuğla açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı!1 yaşındaki çocuğunun boğazını 10 milyon TL için kesecekti! Amacına ulaşamayınca ortalığı ateşe verdi - 3. SayfaÇocuğun boğazını 10 milyon TL için kesecekti!Mardin'de yangın faciası! Can kaybı ve onlarca yaralı var - 3. SayfaMardin'de yangın faciası! Can kaybı ve onlarca yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...