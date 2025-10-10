Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1 yaşındaki çocuğunun boğazını 10 milyon TL için kesecekti! Amacına ulaşamayınca ortalığı ateşe verdi

1 yaşındaki çocuğunun boğazını 10 milyon TL için kesecekti! Amacına ulaşamayınca ortalığı ateşe verdi

- Güncelleme:
1 yaşındaki çocuğunun boğazını 10 milyon TL için kesecekti! Amacına ulaşamayınca ortalığı ateşe verdi
Suç, Cinayet, Tehdit, Fırıncı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de fırıncı Habib Kara, 1,5 yaşındaki çocuğun boğazına falçata dayayıp ailesinden 10 milyon lira talep etti, çocuğu yaraladıktan sonra evini ateşe verip intihara teşebbüs etti. Mahkeme, Kara hakkında 23 ila 44 yıl hapis cezası talebiyle duruşmayı erteledi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Habib Kara tekerlekli sandalyeyle getirildi. Duruşmada, yaralanan çocuğun ailesi, komşular ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Kara'nın "Çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "Nitelikli yağma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 23 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

"EĞER ABİM 10 MİLYON LİRA VERMEZSE SENİN ÇOCUĞUNU ÖLDÜRECEĞİM' DİYOR"

Müşteki avukatı İsmail Doğancan Çıra, "Şüpheli kendi ailesinden 10 milyon lira istiyor. Şüphelinin ailesi ise bu parayı vermiyor. Kendisi fırın işletiyor ve müvekkilin köpeklerine sık sık ekmek getiriyor. Olay günü yine elinde poşetle müvekkilin evine geliyor, müvekkil de ekmek getirdiğini zannediyor. Evin içinde koltukta oturan müvekkilimin oğlunun boğazına falçata dayıyor ve bir not göstererek, 'Bu abimin numarası, abimi ara, eğer abim 10 milyon lira vermezse senin çocuğunu öldüreceğim' diyor. Müvekkilim abisini arıyor, ancak yaşanan bağırış çağırış esnasında anlaşamıyorlar. Müvekkilim şüphelinin boş anını yakalayarak üzerine atlıyor, çocuğunu elinden kurtarıyor ama çocuğun boğazı kesilmiş halde kalıyor. Şüpheli kendi evine gidip doğalgaz vanalarını açarak evi patlatmaya çalışıyor. Ardından eve benzin döküp yangın çıkarıyor ve çatıdan atlayarak intihara teşebbüs ediyor" diye konuştu.

OLAY

Kentte fırın işleten Habib Kara, Şubat ayında çocukluk arkadaşı İsmail Y.'nin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine gitmişti.

İsmail ve Sibel Y. çiftinin 1,5 yaşındaki oğlunun boğazına falçata dayayan Habib Kara, İsmail Y.'den kendi ağabeyi Nurettin Kara'yı arayıp kendisi için 10 milyon lira istemesini talep etmişti. Ağabey telefonu kapatırken, İsmail Y. çocuğunu kurtarmaya çalışmış, bu esnada Habib Kara falçatayla çocuğu boğazından yaralamıştı.

Kara, daha sonra evden kaçarak Şirintepe Mahallesi'ndeki evini ateşe verip binanın terasından atladı. Habib Kara ve arbedede yaralanan 1 buçuk yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alınırken, Kara, taburcu sonrası tutuklanmıştı.

