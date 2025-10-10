ABD'de aldatılan koca dehşet saçtı! Eşini tekmeleyerek öldürdü
ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan Alan Wang, eşi Hongyan’ın telefonunda tanımadığı bir adamdan gelen mesajları görünce adeta çıldırdı. İkilinin arasındaki tartışma giderek alevlenirken adam, karısını tekmeleyerek öldürdü. Wang’ın olaydan kısa süre sonra tutuklandığı bildirildi.
Dehşete düşüren olay, ABD’nin Illinois eyaletinde yaşandı. 61 yaşındaki Alan Wang, 35 yaşındaki eşinin kendisini aldattığını öğrenmesi üzerine öfke krizi geçirdi.
EŞİNİ TEKMELEYEREK ÖLDÜRDÜ
İkilinin arasındaki tartışma giderek kavgaya dönüştü. Olayda hızını alamayan Wang, kadını tekmeleyerek öldürdü. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edilirken, kadının oracıkta hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cesedi otopsi işlemleri için Naperville’dkei bir hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kısa süre içinde tutuklanan Wang, dün çıkarıldığı mahkemede cinayetten suçlu bulundu.
Otopsi raporu, genç kadının aldığı künt travma sonucu öldüğünü doğrularken, Wang’ın 12 Kasım’da yeniden mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.
