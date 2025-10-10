Tostçu Mahmut öldü mü? Anıl Kurt'un kim olduğu merak konusu haline geldi

Adana'da sanayi içinde ütü tost yapan Anıl Kurt, Tostçu Mahmut adıyla sosyal medyada yayılan videolarıyla kısa sürede Türkiye çapında ün kazanmıştı.

Kısa sürede kurumsallaşan Tostçu Mahmut, 2020'den itibaren açtığı yeni şubelerde ütü tostlarını sevenlerini buluşturdu. Peki, Tostçu Mahmut öldü mü? İşte tüm detaylar...

TOSTÇU MAHMUT ÖLDÜ MÜ?

2021 yılında Tostçu Mahmut ölmüştür. ’Ütü Tost’ yaparken sosyal medyada fenomen haline gelen ’Tostçu Mahmut’ sahibi Anıl Kurt, İstanbul şubesinin açılışı için gittiği esnada Ulukışla’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Ulukışla ilçesi Hasangazi mevkiinde M.Y. idaresindeki 31 AAG 12 plakalı araç ile Anıl Kurt’un kullandığı 01 EMC 88 plakalı araç çarpıştı. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Anıl Kurt’un öldüğünü belirledi.

'TOSTÇU MAHMUT' ANIL KURT KİMDİR?

Tostu Mahmut lakaplı Anıl Kurt, 7 yaşından itibaren babasının yanında tostçuluk mesleğini öğrendi. Adana'da küçük tablasında yaptığı ütü tost ile sosyal medyada fenomen haline geldi.

Anıl Kurt kendisi hakkında yaptığı açıklamada, "1973 yılından beri babam yapıyor. Ben de 7 yaşından beri onun yanında kalarak öğrendim. Sucuğu, yumurtayı, domatesi kendimiz karıştırıyoruz. Tantuni gibi göze geliyor. Vatandaşlar seve seve yiyorlar. Destekleyen kişiler var. Bir zamandan sonra dükkan açmayı düşünüyoruz. Biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Rızkı veren Allah'tır." dedi.