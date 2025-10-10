Maria Corina Machado kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Barış Ödülü'nü kazandı!

Maria Corina Machado kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündeme oturdu. 2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi olan Maria Corina Machado'nun hayatı ve kariyeri merak konusu.

MARIA CORINA MACHADO KİMDİR?

2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Maria Corina Machado, Venezuela’da demokrasi, özgürlük ve insan hakları mücadelesiyle tanınan önemli bir siyasetçidir.

Kariyerine sivil toplum alanında başlayan Machado, seçimlerin şeffaf yürütülmesi amacıyla kurulan bağımsız bir girişim olan Sumate adlı kuruluşun kurucuları arasında yer aldı. Daha sonra liberal-muhafazakar çizgideki Vente Venezuela hareketini kurarak ülkesinde demokratik dönüşüm mücadelesine öncülük etti.

Machado 2011-2014 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclisi’nde milletvekili olarak görev yaptı. Bu süreçte dönemin liderleri Hugo Chavez ve Nicolas Maduro yönetimlerine yönelik eleştirileriyle dikkat çekti.

MARIA CORINA MACHADO KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Maria Corina Machado Parisca 7 Ekim 1967 tarihinde Karakas, Venezuela’da dünyaya geldi. 58 yaşında olan Machado siyaset alanı dışında aynı zamanda Endüstri Mühendisidir. Eğitimini Andres Bello Katolik Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Yönetim İleri Araştırmalar Enstitüsü (IESA)’nde yüksek lisans yaptı.

Evli olduğu dönemde Ricardo Sosa ile 1990 yılında evlenen Machado’nun üç çocuğu bulunuyor. 2001 yılında boşanan Machado Nobel Barış Ödülü'nün sahibi oldu.

MARIA CORINA MACHADO'NUN ALDIĞI ÖDÜLLER

Maria Corina Machado 2024 yılında Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü ve Václav Havel İnsan Hakları Ödülü’nü kazandı. 2025 yılında ise Nobel Barış Ödülü ile taçlandırıldı.

Machado, BBC’nin 2018 yılı “100 Kadın” listesinde yer alırken TIME dergisi tarafından da 2025’in en etkili 100 kişisinden biri seçildi.