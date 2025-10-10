Trump'ın adı geçiyordu... Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

Nobel fizik, kimya, edebiyat ödüllerinin ardından Barış Ödülü de sahibini buldu.

MUHALEFET LİDERİNE VERİLDİ

Norveç Nobel Komitesi, Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş sağlamak için gösterdiği çabalarından dolayı 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Corina Machado'ya verme kararı aldı.

MARIAC CORINA MACHADO KİMDİR?

María Corina Machado, 7 Ekim 1967'de Venezuela'nın başkenti Caracas'ta doğmuş tanınmış bir muhalefet lideri. Endüstri mühendisliği eğitimi alan Machado, siyasi kariyerine seçim süreçlerinin şeffaflığı için çalışan "Súmate" adlı sivil toplum örgütüyle başladı.

2011-2014 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapmış, ancak 2014 yılında görevine hükümet tarafından son verildi. Sert bir hükümet muhalifi olarak tanınan Machado, özellikle Nicolás Maduro rejimini otoriterlik, ekonomik çöküş ve insan hakları ihlalleri nedeniyle açıkça eleştirildi.

Liberal ve özgürlükçü değerleri savunan "Vente Venezuela" partisinin lideri olan Machado, 2024 başkanlık seçimlerinde ana muhalefet adayı olarak öne çıksa da, hükümet tarafından hakkında getirilen 15 yıllık siyasi yasak nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kaldı.

Machado, hem ülkesi içinde hem de uluslararası kamuoyunda demokratik değişim talebinin sembol isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

TRUMP "BEN HAK EDİYORUM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donal Trump da her fırsatta barış ödülünü hak ettiğine inandığını dile getiriyordu. Trump son olarak Obama'nın kötü bir başkan olmasına ve hiçbir şey yapmamasına rağmen bu ödülü aldığını savunarak "7 savaşı ben bitirdim" demişti.