Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!

İnsan ruhunun en karanlık köşelerini anlatan eserleriyle tanınan Macar romancı László Krasznahorkai, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu.

İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törende açıklanan ödül gerekçesinde, Krasznahorkai’nin “kıyamet terörünün ortasında sanatın gücünü yeniden teyit eden zorlayıcı ve vizyoner eserleriyle” öne çıktı.

1954 yılında Macaristan’ın Gyula kentinde doğan yazar, eserlerinde genellikle tanrısız bir dünyada anlam arayan insanları anlatıyor. Merhum deneme yazarı Susan Sontag, onu “kıyametin çağdaş ustası” olarak tanımlamıştı.

Eserleri “absürdizm ve grotesk aşırılıkla karakterize edilen bir anlatım dili”yle tanınan Krasznahorkai’nin yalnızca birkaç kitabı İngilizceye çevrilmiş olsa da, eleştirmenler onun metinlerini “nadir bulunan bir para gibi elden ele dolaşan” değerli eserler olarak niteliyor.

Krasznahorkai, gençlik yıllarında Sovyet baskısı altındaki Macaristan’da büyüdüğünü belirterek, “Benim gibi yüksek bir estetik ve ahlaki duyarlılıkla lanetlenmiş bir insanın hayatta kalamayacağı bir çıkmazda yetiştim.” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz yıl 2024 Nobel Edebiyat Ödülü, “şiirsel düzyazısı” nedeniyle Güney Koreli roman yazarı Han Kang’a verilmişti.

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ'NÜN GEÇMİŞİ

Nobel Ödülleri, İsveçli mucit Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine 1901’den bu yana insanlığa hizmet eden kişi ve kuruluşlara veriliyor. Fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanlarını kapsayan ödüller, dünyanın en saygın ödülleri arasında yer alıyor.

1968’de İsveç Merkez Bankası, Nobel’in anısına Ekonomi Ödülü’nü de ekledi. Tüm ödüller her yıl, Nobel’in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık’ta sahiplerine takdim ediliyor.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında toplam 49 kez iptal edilen Nobel törenleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021’de de yapılamamıştı.