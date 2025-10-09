Laszlo Krasznahorkai eserleri neler, kimdir? 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı

2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu. Laszlo Krasznahorkai eserleri neler, kimdir merak edildi. İşte hayatı ve kitapları hakkında merak edilenler...

2025 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

2025 Nobel Edebiyat Ödülü, Macar yazar Laszlo Krasznahorkai’ya verildi. Nobel Komitesi, ödülü “apokaliptik korkuların ortasında sanatsal gücün yeniden teyid edilmesini sağlayan, güçlü ve vizyoner külliyatı” nedeniyle takdim etti. Bu ödül, Krasznahorkai’yi 2002’de Imre Kertesz’ten sonra Nobel’e layık görülen ikinci Macar yazar yapıyor.

Krasznahorkai, eserlerinde uzun cümleler, melankolinin ağır atmosferi ve varoluşsal temalar kullanan karakteristik anlatımıyla tanınıyor. Nobel gerekçesinde de “illüzyondan arınmış bir bakış açısı” ve “toplumsal düzenin kırılganlığını görme yeteneği” vurgulandı.

LASZLO KRASZNAHORKAI KİMDİR?

Laszlo Krasznahorkai, 5 Ocak 1954’te Gyula, Macaristan’da doğdu. Hukuk eğitimi aldıktan sonra edebiyata ilgisi öne çıktı. 1985 yılında yayımlanan ilk romanı ile dikkatleri üzerine çekti. Bu eser, kısa sürede klasikler arasında sayıldı ve yönetmen Bela Tarr tarafından filme uyarlandı.

Krasznahorkai, güçlü anlatımıyla postmodern edebi akımın önde gelen örneklerinden biri kabul edilir. Eserlerinde distopya, melankoli ve insanın çaresizliği gibi temalar sıkça yer alır.

LASZLO KRASZNAHORKAI ESERLERİ

Krasznahorkai, bazı eleştirmenler tarafından "kıyametin ustası" olarak nitelendiriliyor. "Direnişin Melankolisi", "Savaş ve Savaş", "Satantango" ve "Seiobo Orada, Aşağıdaydı" kitapları Türkçe'ye de çevrildi.