Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Laszlo Krasznahorkai eserleri neler, kimdir? 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı

Laszlo Krasznahorkai eserleri neler, kimdir? 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Laszlo Krasznahorkai eserleri neler, kimdir? 2025 Nobel Edebiyat Ödülü&#039;nü kazandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Macar romancı ve senarist Laszlo Krasznahorkai, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanarak edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Laszlo Krasznahorkai eserleri, hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu. Laszlo Krasznahorkai eserleri neler, kimdir merak edildi. İşte hayatı ve kitapları hakkında merak edilenler...

2025 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

2025 Nobel Edebiyat Ödülü, Macar yazar Laszlo Krasznahorkai’ya verildi. Nobel Komitesi, ödülü “apokaliptik korkuların ortasında sanatsal gücün yeniden teyid edilmesini sağlayan, güçlü ve vizyoner külliyatı” nedeniyle takdim etti. Bu ödül, Krasznahorkai’yi 2002’de Imre Kertesz’ten sonra Nobel’e layık görülen ikinci Macar yazar yapıyor.

Krasznahorkai, eserlerinde uzun cümleler, melankolinin ağır atmosferi ve varoluşsal temalar kullanan karakteristik anlatımıyla tanınıyor. Nobel gerekçesinde de “illüzyondan arınmış bir bakış açısı” ve “toplumsal düzenin kırılganlığını görme yeteneği” vurgulandı.

Laszlo Krasznahorkai eserleri neler, kimdir? 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı - 1. Resim

LASZLO KRASZNAHORKAI KİMDİR?

Laszlo Krasznahorkai, 5 Ocak 1954’te Gyula, Macaristan’da doğdu. Hukuk eğitimi aldıktan sonra edebiyata ilgisi öne çıktı. 1985 yılında yayımlanan ilk romanı ile dikkatleri üzerine çekti. Bu eser, kısa sürede klasikler arasında sayıldı ve yönetmen Bela Tarr tarafından filme uyarlandı. 

Krasznahorkai, güçlü anlatımıyla postmodern edebi akımın önde gelen örneklerinden biri kabul edilir. Eserlerinde distopya, melankoli ve insanın çaresizliği gibi temalar sıkça yer alır.

Laszlo Krasznahorkai eserleri neler, kimdir? 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı - 2. Resim

LASZLO KRASZNAHORKAI ESERLERİ

Krasznahorkai, bazı eleştirmenler tarafından "kıyametin ustası" olarak nitelendiriliyor. "Direnişin Melankolisi", "Savaş ve Savaş", "Satantango" ve "Seiobo Orada, Aşağıdaydı" kitapları Türkçe'ye de çevrildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

'Basit bir baş ağrısı' demeyin! Uzman isimden ebeveynlere kritik uyarı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Solo Leveling 3. sezon ne zaman çıkacak? Dönemin en çok dikkat çeken animelerinden biri oldu - HaberlerSolo Leveling 3. sezon ne zaman çıkacak? Dönemin en çok dikkat çeken animelerinden biri olduMeteoroloji uyardı! Kar yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor? - HaberlerMeteoroloji uyardı! Kar yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor?Mahsun J 2. sezon 10. bölüm ne zaman? Mahsun J.'nin yeni bölümleri için geri sayım başladı - HaberlerMahsun J 2. sezon 10. bölüm ne zaman? Mahsun J.'nin yeni bölümleri için geri sayım başladıÇekya-Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli oldu - HaberlerÇekya-Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli olduGazze'de savaş bitti mi, ateşkes imzalandı mı? Gazze Barış Planı’nın ilk aşaması onaylandı! - HaberlerGazze'de savaş bitti mi, ateşkes imzalandı mı? Gazze Barış Planı’nın ilk aşaması onaylandı!Taşacak Bu Deniz oyuncuları kim? İşte karakterleri ve konusu - HaberlerTaşacak Bu Deniz oyuncuları kim? İşte karakterleri ve konusu
Sonraki Haber Yükleniyor...