Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları, 13-24 Ekim 2025 tarihleri arasında e-Devlet şifresiyle Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında, adayların 2024 KPSS puanları esas alınacak. Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil aday, bunun üç katı kadar da yedek aday belirlenecek.

Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak.

Adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek.