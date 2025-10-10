Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?
Tarım Ve Orman Bakanlığı, Personel Alımı, KPSS, E-Devlet, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 200 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Adaylar, personel alımının tarihini ve başvuru şartlarını merak edip araştırıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? - 1. Resim

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları, 13-24 Ekim 2025 tarihleri arasında e-Devlet şifresiyle Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? - 2. Resim

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında, adayların 2024 KPSS puanları esas alınacak. Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil aday, bunun üç katı kadar da yedek aday belirlenecek.

Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. 

Adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABB'den dikkat çeken hamle: Melek Mosso'nun Ankara konseri iptalTrump, Finlandiya ile anlaştı! Buzkıran gemilerini alacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın yükselmeye devam edecek mi? 10 Ekim Altın Fiyatları - HaberlerAltın yükselmeye devam edecek mi? 10 Ekim Altın FiyatlarıBugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 10 Ekim Bugünkü Maçlar Takvimi - HaberlerBugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 10 Ekim Bugünkü Maçlar TakvimiTurgay Erdem kimdir, neden gözaltına alındı? - HaberlerTurgay Erdem kimdir, neden gözaltına alındı?OSKİ su kesinti listesi paylaşıldı! 10 Ekim Ordu'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerOSKİ su kesinti listesi paylaşıldı! 10 Ekim Ordu'da sular ne zaman gelecek?2025 KPSS iptal edilen soru: Hangi soru iptal edildi, puanı etkileyecek mi? - Haberler2025 KPSS iptal edilen soru: Hangi soru iptal edildi, puanı etkileyecek mi?KPSS Sonuç Sorgulama: KPSS lisans sonuçları açıklandı! - HaberlerKPSS Sonuç Sorgulama: KPSS lisans sonuçları açıklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...