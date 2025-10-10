Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025 KPSS iptal edilen soru: Hangi soru iptal edildi, puanı etkileyecek mi?

2025 KPSS iptal edilen soru: Hangi soru iptal edildi, puanı etkileyecek mi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarını açıkladı. Milyonlarca adayın katıldığı sınavda Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edildiği duyuruldu. Yaşanan gelişme sonrası “2025 KPSS iptal edilen soru hangisi, puanı etkiler mi?” sorusu gündeme geldi.

2025 KPSS iptal edilen soru gündemde! KPSS'de hangi soru iptal edildi, puanı etkileyecek mi merak ediliyor. Sınav sonuçları ise 10 Ekim 2025 itibarıyla ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

2025 KPSS iptal edilen soru: Hangi soru iptal edildi, puanı etkileyecek mi? - 1. Resim

2025 KPSS İPTAL EDİLEN SORU HANGİSİ, PUANI ETKİLEYECEK Mİ?

ÖSYM’nin resmi açıklamasına göre yapılan incelemeler sonucunda Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi.

Söz konusu karar madde analizleri ve bilimsel değerlendirmeler neticesinde alındı. İptal edilen soru, değerlendirme dışı bırakılarak tüm adayların doğru cevaplamış olduğu kabul edildi. KPSS'de iptal edilen soru ise puanları etkilemeyecek.

