HMGS ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi duyurusu araştırılıyor

HMGS ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi duyurusu araştırılıyor

Güncelleme:
HMGS ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi duyurusu araştırılıyor
Haberler

ÖSYM bünyesinde düzenlenen 28 Eylül 2025 tarihli HMGS/2 sınavının sonuç tarihi yakından takip ediliyor. Adaylar, HMGS ne zaman açıklanacak merak ediyor.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 2025-2 oturumu 28 Eylül'de tamamlandı. Şimdi gözler, sonuç tarihine çevrildi. Sınavın ardından yayınlanan cevap anahtarları, adayların performanslarını değerlendirmesine imkan tanırken resmi sonuçlar için geri sayım başladı. 

HMGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM henüz HMGS/2 sonuçlarının kesin açıklama tarihini resmi takvimde duyurmuş değil ancak 23-24 Ekim tarihlerinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Adaylar sınav sonuçlarına, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebilecek.

HMGS ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi duyurusu araştırılıyor - 1. Resim

HMGS PUANLAMA NASIL OLACAK?

HMGS puanlaması, yüz puan üzerinden standart sapma yöntemiyle yapılıyor. Sadece doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlışlar puanlamaya etki etmeyecek ve iptal edilen sorular dışarıda bırakılarak geçerli soruların değeri yeniden hesaplanacak.

Sınavda 100 çoktan seçmeli soru sorulurken, konulara göre ağırlıklar şöyle: Anayasa Hukuku 6 puan, Medeni Hukuk 12 puan, Ceza Hukuku 8 puan, Ticaret Hukuku 10 puan ve diğerleri toplam 100 puanı oluşturuyor.

HMGS ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi duyurusu araştırılıyor - 2. Resim

SORU CEVAP KİTAPÇIĞI YAYINLANMIŞTI

2025-HMGS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10'u, 28 Eylül 2025'te ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreyle 28 Eylül 14.55'ten 8 Ekim 23.59'a kadar tam kitapçığa ulaşabildi. Şimdi gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Binlerce aday Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı duyuruları yakından takip ediyor. 

