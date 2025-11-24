Önce PKK silah bırakmayacak mıydı?

TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, güvenlik ve istihbarat birimlerinin örgütün silah bırakmasını tespit ettikten sonra “Terörsüz Türkiye” kapsamında yasal düzenlemelere geçileceğini söyledi.

Ayrıca devlet büyüklerimizin tamamı yaz sonuna kadar silah bırakma olacağını söylemişti. Neredeyse aralık ayına geldik. Silah bırakma ne durumda bilmiyoruz. Ne zaman biter onu da bilmiyoruz. Ben hep derim, benim için önemli olan devletimizin yetkili isimlerinin ne dedikleri.

Bugünlerde komisyon İmralı’ya da gidecek. Silah bırakma olmadan atılacak her adım yanlış olur. Önce silah bırakılsın. Sonra Meclis’te her şey konuşulur. Silah bırakmadan Öcalan’ın yanına gitmek ya da hukuki düzenleme yapmak doğru olmaz.

Türkiye’de süreç uzadıkça konular gündemden düşüyor. O yüzden daha somut adımların bir an önce atılması lazım.

CHP’nin, İmralı’ya gitmeyi AK Parti’ye göre tavır alması yanlış. CHP’nin kendi fikri olmalı. AK Parti gitmeyeceğiz dese, biz gidelim mi diyeceklerdi? CHP bu ikilemden kurtulmalı. Ha, silah bırakma olmadan İmralı’ya gitmemesi doğru karar. Ancak tereddütlü siyaset onlara da zarar veriyor.

İşin yasal düzenleme kısmı da silah bırakmadan sonra olmalı. Kaldı ki hükûmet de silah bırakmayı bekliyor.

Bir de Suriye kısmı var. Suriye’de YPG silah bırakmış değil. Merkezî hükûmete de tabi olmadı. Orada durum ne olacak? Kuzey Irak gibi bir durum mu olacak yoksa YPG gerçekten silah bırakacak mı? Onu da bekleyip göreceğiz. Ancak İsrail sürekli Suriye topraklarını vuruyor. Azez’e kadar uçak uçurdu. İsrail pek de duracak gibi durmuyor. YPG silah bırakmadıkça bizim için tehdit bitmez.

İsrail, Lübnan’a saldırılarını da sürdürüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlediklerini belirtti.

Lübnan resmî haber ajansı NNA ise Dahiye bölgesine yapılan saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını ve büyük maddi hasar oluştuğunu belirtti.

Saldırıda, Hreyk Mahallesi'ndeki bir binanın 3 roketle hedef alındığı ve çok sayıda ambulansın bölgeye intikal ettiği kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail'in hava saldırılarında büyük yıkıma uğrayan Beyrut'un güney banliyösü Dahiye'de vurulan bir binadan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail basını, saldırıda ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Heysem Ali Tabatabai'nin hedef alındığını öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "İsrail’e elini kaldıran herkesin eli kesilecektir" tehdidinde bulundu.

Katz, "İsrail ve vatandaşlarına yönelik tehditleri önlemek" bahanesiyle ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıların sürdürüleceğine işaret etti.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

İsrail belası durdurulmadan Suriye’de işler pek yolunda girecek gibi değil...

