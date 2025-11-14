İBB iddianamesinde İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ

"İmamoğlu Suç Örgütü" iddianamesinde dikkat çeken konulardan biri İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ önemli bir yer tutuyor. İddianamede şöyle diyor:

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, İstanbul ilinin yeşil alan çalışmalarını yürütmek, ağaç ve süs bitkileri ihtiyacını karşılamak ve bu konuda bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir iştirak şirketidir. Şüpheli Ali Sukas'ın 2019 yılından sonra yapılan yerel seçimler sonucunda, İmamoğlu suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu tarafından Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Genel Müdür sıfatıyla göreve atandığı anlaşılmıştır. Şüpheli Ali Sukas'ın göreve gelmesinin akabinde tam bir teslimiyet duygusuyla hareket ederek tabi olduğu İmamoğlu suç örgütünün hiyerarşik yapısına dâhil olmuştur. Bu kapsamda İmamoğlu suç örgütü içerisinde kurulan "SİSTEM" isimli yapıya finansal destek sağlamak için Ağaç AŞ ile iş yapan müteahhitlerden, yaptıkları iş ile orantılı olarak düzenli bir şekilde rüşvet talep etmiştir. İmamoğlu suç örgütü tarafından üzerine yüklenen bu sorumluluğu ise yine Ağaç AŞ'de satın alma müdürü olarak görev yapan örgüt üyesi şüpheli Ümit Polat ile birlikte paylaşmıştır. Bu hususta önce şüpheliler Ali Sukas ve Ümit Polat tarafından Ağaç AŞ ile iş yapan müteahhitlerden, yaptıkları iş ile orantılı olarak ne kadar rüşvet talep edileceğine ilişkin olarak bir liste hazırlamışlardır. Daha sonra bu liste doğrultusunda ilgili müteahhitlerle şüpheliler Ali Sukas veyahut Ümit Polat tarafından irtibata geçilerek rüşvet paralarını ya kendileri almış ya da şüpheli Hüsnü Yüksel Tunar'a teslim edilmesi için rüşvet veren müteahhitleri yönlendirmişlerdir. Şüpheli Hüsnü Yüksel Tunar'ın da muhtelif birçok eylemde rüşvet suçundan elde edilen paraları sorgusuzca teslim alması nedeniyle onun da İmamoğlu suç örgütünün hiyerarşik yapısına dâhil olarak üye sıfatıyla yer aldığı kabul olunmuştur. Nitekim bazı ifadelerde şüpheli Hüsnü Yüksel, şüpheli Ali Sukas'ın kasası olduğu dahi dile getirilmektedir...

Elde edilen bu rüşvet gelirleri ise İmamoğlu suç örgütü yöneticisi şüpheli Ertan Yıldız aracılığı ile 'SİSTEM' isimli yapıya aktarılmıştır. Nitekim Gürgen isimli gizli tanığın ifadesinde toplanan bu rüşvet paralarının şüpheli Ali Sukas'ın şoförü olan şüpheli Ahmet Erbek vasıtasıyla şüpheli Ertan Yıldız'ın şoförü olan şüpheli Bayram Yıldırım'a Capacıty AVM otoparkında teslim edildiği belirtilmiştir. Dosya kapsamında mevcut 28 Ekim 2025 tarihli araştırma tutanağından da anlaşılacağı üzere şüpheliler Bayram Yıldırım ile Ahmet Erbek'in çok sayıda muhtelif tarihlerde ortak baz kayıtlarının varlığı tespit edilmiştir.

MASAK Raporu'nda; “… İfadeler ve işbu raporda yer verilen tespitler doğrultusunda; Hüsnü Yüksel Tunar, Ali Sukas ve Ümit Polat’ın isnat edilen suç nedeniyle suç geliri elde ettikleri yönünde kuvvetli şüphe olduğu Ali Sukas ve Ümit Polat mali profilleri normal olarak kabul edilecek düzeyde olduğu, söz konusu ifadelerden ve işbu raporda yer verilen tespitler ışığında bahsi geçen suç gelirinin toplam tutarının çok fazla olduğu ancak şahısların mal varlıklarında bu doğrultuda bir artış olmadığı da düşünüldüğünde, dosya kapsamındaki suç/suçlar yoluyla almış oldukları değerlendirilen tutarların/suç gelirinin bahsi geçen sisteme entegre edildiği..."yönünde kuvvetli şüphe olduğu, dolayısıyla analiz konusu şahıslardan Ali Sukas, Ümit Polat ve Hüsnü Yüksel Tunar’ın dosya konusu diğer şahısların ifadesi yoluyla edinilen bilgilerden ve dosya kapsamındaki diğer bilgi ve belgelerden hareketle, nakit yoluyla para teslimi aldıkları değerlendirilen tutarları "sisteme entegre etmiş oldukları...şeklinde tespitlere yer verilerek, İmamoğlu suç örgütünün hiyerarşik yapısına tabi olup örgüt üyesi sıfatıyla yer alan şüpheliler Ali Sukas, Ümit Polat ve Hüsnü Yüksel Tunar’ın nakit cinsinden topladıkları paraları örgüt içerisinde oluşturulan "SİSTEM" isimli yapıya aktardıklarını açıkça belirtmiştir.

MASAK Raporu'nda; İmamoğlu suç örgütünün üyelerinden birisi olan ve aynı zamanda İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü olan şüpheli Tuncay Yılmaz’ın, Yiğit Çam isimli kayınbiraderi olduğunu, şüpheli Yiğit Çam’ın sahibi olduğu Gürşam Süs Bitkileri isimli firması üzerinden, Ağaç ve Peyzaj AŞ isimli iştirak şirketinden çok sayıda iş/ihale aldığını, akabinde nakit olarak hesabına yatırılan paraları muhtelif tarihlerde İmamoğlu İnşaat AŞ isimli firmanın banka hesaplarına aktardığını, dolayısıyla bu şekilde İBB’nin kaynaklarının kullandığını tespit etmiştir. Dolayısıyla tek başına bu husus bile Ağaç AŞ isimli iştirak şirketinin, İmamoğlu suç örgütünün ihtiyaç duyduğu maddi desteği sağlayabilmek adına defaatle araç olarak kullanıldığını ortaya koymaktadır.

Dolayısıyla gizli tanık Gürgen'in anlatımlarının, elde edilen HTS ve baz verileri ile bire bir uyum sağladığı anlaşılmıştır. Nitekim bu rüşvet paralarının her birisinin USD cinsinden nakit olarak teslim edildiği nazarı dikkate alındığında, hesap hareketlerinin temini mümkün olmamıştır. Ancak eylem anlatımlarında yer verileceği üzere, bir kısım şüphelilerin hesaplarına Ağaç AŞ'den para yatar yatmaz bu paraları çekip teslim ettiklerini ifade etmiş olup, bu beyanları doğrular şekilde tespitlerde bulunulmuştur.

