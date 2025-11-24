Ressam Seyed Davoud’un üzerlerinde atların koştuğu eserleri “Kain’at” sergisinde bir araya geldi.

MURAT ÖZTEKİN - Hector Art Gallery himayesinde Ortaköy’deki Mimar Sinan yapısı tarihî Hüsrev Kethüda Hamamı’nda açılan sergide, Davoud’un yeni dönem eserlerinden oluşan kapsamlı seçkisi sanatseverlerle buluşuyor. Atların insana benzediğini kaydeden sanatçı Davoud “İnsandan sonra doğada en özgür olan canlı atlar. Bu, atları insana yaklaştıran bir durum” diyor.

Seyed Davoud, eserlerinin geri planında farklı hikayeler olduğunu ve bunları, altında yer alan metinlerle açıkladıklarını söylüyor. Serginin “Özgür Atlar Zamanı” temasına değinen küratör Mehmet Lütfi Şen ise “Davoud, atlara bakışımızı değiştiriyor. Her resimde güçlü bir kavram var. Ressamın aynı zamanda bir şair olduğunu bu sergide daha net görüyoruz” diye konuşuyor. Medeniyetlerin kuruluşunda insanların yanında hep atların olduğunu kaydeden Şen, sözlerine şöyle devam ediyor: “Atlar olmasa insanlık medeniyet kuramıyordu. Atlar insanlar için bir navigasyon görevi görüyor. Onlara baktığımız zaman kendi hikayemizi okuyabiliyoruz.”

Sergi, 14 Aralık tarihine kadar Hüsrev Kethüda Hamamı’nda ziyaret edilebilecek.

