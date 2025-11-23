İngiltere’de Covid soruşturmasını altüst eden büyük bir skandal gün yüzüne çıktı. Ülke basınının ortaya çıkardığı bilgilere göre İngiliz istihbaratı, Wuhan’la ilgili kritik Covid dosyalarını iz bırakmadan ortadan kaldırdı. MI6 ve MI5’in, laboratuvar sızıntısı ihtimalini destekleyen ifadeleri “komplo” diye damgalayarak soruşturma dosyalarından sessizce çıkardığı anlaşıldı.

İngiltere’de Covid’in Wuhan’daki laboratuvardan sızmış olabileceğini gösteren kritik ifadelerin, güvenlik yetkilileri tarafından soruşturma dosyalarından çıkarıldığı ortaya çıktı.

WUHAN LABORATUVARI TARTIŞMASINI SUSTURAN SANSÜR

İngiltere’de Baroness Hallett tarafından yürütülen 200 milyon sterlinlik Covid Soruşturması, yeni bir skandalın merkezine yerleşti. Whitehall kaynakları, MI6 ve MI5’i Wuhan’daki muhtemel laboratuvar sızıntısı ihtimalini “komplo teorisi” diye reddetmekle suçlayan kanıtların güvenlik birimleri tarafından sansürlendiğini açıkladı.

Gizlenen belgeler arasında, eski Başbakanlık Başdanışmanı Dominic Cummings’in ifadeleri de bulunuyor. Cummings sansürlenen metninde, istihbarat kurumlarının laboratuvar sızıntısı hipotezini temelsiz bir komplo olarak nitelemesinin "çok büyük bir hata" olduğunu vurgulamıştı.

"LABORATUVAR SIZINTISI EN MUHTEMEL NEDEN"

Cummings’in sansürlenen ifadesinde şu satırlar yer alıyordu:

Başbakan ve bana, tüm istihbarat bilgileri ışığında laboratuvar sızıntısı hipotezinin bilimsel temeli olmayan bir komplo teorisi olarak reddedilebileceği söylendi. Ancak UK ve ABD’de çalışan birçok bilim insanının laboratuvar sızıntısını en muhtemel neden olarak gördüğünü artık biliyoruz."

Cummings, istihbarat camiasındaki "aşırı güvenin" ve araştırmalardan kaçınılmasının nedenlerinin soruşturulması gerektiğini de kaydetti.

GOVE: ÇOĞU İSTİHBARAT TEŞKİLATI SIZINTI DİYOR

Geçen hafta hükümetin kriz dönemindeki en kritik isimlerinden Lord Michael Gove, BBC’de yaptığı açıklamada “çoğu istihbarat teşkilatının virüsün Wuhan’daki laboratuvardan sızdığı görüşünde olduğunu” yeniden dile getirdi.

Soruşturma duruşmalarında Gove’un Covid’in insan yapımı olabileceğine dair “önemli bir yargı” bulunduğunu söylemeye çalıştığı anda avukatlar tarafından susturulduğu ortaya çıktı.

MI6’NIN GİZLİ DOSYASI: ŞÜPHENİN ÖTESİNDE

İddiaları daha da ağırlaştıran diğer bir gelişme ise MI6’nın eski başkanı Richard Dearlove tarafından hazırlanan gizli dosya. Mart 2020’de dönemin Başbakanı Boris Johnson’a sunulan bu dosyada şu ifadeler yer aldı:

"Covid-19’un Wuhan Viroloji Enstitüsü’nde üretildiği artık makul şüphenin ötesinde."

"Gizli – Sadece Alıcının Gözleri" ibareli raporda, Pekin yönetiminin virüsün hayvan pazarından yayıldığı yönünde sahte bir söylem oluşturduğu öne sürüldü.

ÇİN’İ KIZDIRMA KORKUSU: DOSYA GÖRMEZDEN GELİNDİ

Whitehall kaynaklarına göre, dönemin baş bilim danışmanı Lord Vallance, Çin’i gücendirme veya Pekin’den gelen araştırma fonlarını riske atma ihtimali nedeniyle MI6 raporunu dikkate almadı.

Eski Tory lideri Iain Duncan Smith ise bu durumu sert sözlerle değerlendirdi:

“Bu insanlık tarihinin en büyük örtbas vakasıdır. Ajansların bu kadar bilgisiz olması mümkün değil.”

ABD’DE DE SONUÇ AYNI: CIA ‘SIZINTI EN MÜMKÜN SENARYO’ DEDİ

ABD istihbaratının da benzer yönde sonuca vardığı biliniyor. CIA, Covid’in en muhtemel kökeninin Wuhan’daki laboratuvar sızıntısı olduğu değerlendirmesini yaptı. Buna rağmen, Çin’in sorumluluğuna ilişkin resmi açıklamalarda hâlâ büyük bir çekingenlik var.

"PANDEMİYE DAİR KRİTİK SORULAR HALA CEVAPSIZ"

Uzmanlara göre, virüsün insanlara karşı “olağanüstü derecede uygun” olması ve Sars-CoV-2’deki "furin bölünme bölgesinin" benzer koronavirüslerde bulunmaması, laboratuvar kökeni ihtimalini güçlendiren unsurlardan biri.

Belgelerde ayrıca Wuhan’daki araştırmacıların, salgından bir yıl önce Sars benzeri virüslere bu kritik özelliği eklemek için ABD fonu talep ettiği ayrıntısı da yer alıyor.

