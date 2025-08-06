Çin'de salgın başladı, hızla yayılıyor! Binlerce vaka var üstelik sineklerden bulaşıyor...

Çin’in Guangdong eyaletinde sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü nedeniyle son haftalarda 7 bini aşkın vaka tespit edildi. Vakaların büyük kısmı güneydeki Foshan kentinde yoğunlaştı. CBC News'te yer alan haberde, enfekte olan insanların hastanede karantinaya alarak testlere tabi tutuldukları yer aldı.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Ekipler, sivrisineklerin üreyebileceği durgun su alanlarını denetlemeye başladı. Park ve sokaklara ise insektisit sıkılıyor.

BİYOLOJİK MÜCADELE DE BAŞLADI

Biyolojik mücadele kapsamında sivrisinek yiyen balıklar ve "fil sivrisinekleri" de doğaya salındı.

CHİKUNGUNYA VİRÜSÜ NEDİR?

Chikungunya, başta Aedes aegypti ve Aedes albopictus türü dişi sivrisineklerle bulaşan bir virüstür. Aynı sivrisinekler Zika ve Dang hummasını da taşıyabiliyor. Virüs, genellikle 4–8 gün içinde belirti veriyor.

CHİKUNGUNYA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, chikungunya virüsü şu belirtilerle seyrediyor:

▪️ Yüksek ateş

▪️ Şiddetli eklem ağrısı

▪️ Kas ağrıları

▪️ Baş ağrısı

▪️ Mide bulantısı

▪️ Döküntü

Bunlar göz önüne alınınca Covid belirtilerinden farksız olduğu dikkat çekiyor.

Belirtiler birkaç gün sürse de, eklem ağrıları haftalarca ya da aylarca sürebiliyor. Özellikle yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlar daha ağır etkilenebiliyor.