Chikungunya Virus nasıl bulaşır, ölümcül mü? Chikungunya Virüs belirtileri

Dünya genelinde yeniden yayılmaya başlayan Chikungunya virüsü sivrisineklerin taşıdığı bulaşıcı bir hastalık olarak sağlık risklerini artırıyor. Eklem ağrıları ve diğer belirtileriyle hayat kalitesini düşüren virüse karşı alınacak tedbirler son derece mühim. Peki, Chikungunya Virus nasıl bulaşır, ölümcül mü?

CHIKUNGUNYA VIRUS NASIL BULAŞIR?

Chikungunya virus enfekte sivrisineklerin insanları ısırmasıyla bulaşan bir hastalık. Aedes aegypti ve Aedes albopictus türü sivrisinekler Chikungunya virüsünü taşıyan başlıca canlılardır.

Virüs bulaşmış bir kişinin kanını emen sivrisinek, kısa bir süre içinde başka bir bireyi ısırarak virüsü ona da bulaştırabilir. Bu nedenle hastalık, doğrudan insan temasıyla değil, taşıyıcı sivrisinekler aracılığıyla yayılır.

CHIKUNGUNYA VIRUS ÖLÜMCÜL MÜ?

Chikungunya virüsü genellikle ölümcül değildir. Fakat bağışıklık sistemi zayıf olan yaşlılar, bebekler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde hastalık daha ağır seyredebilir ve komplikasyon riski artabilir.

CHIKUNGUNYA VİRÜS BELİRTİLERİ

Chikungunya virüs belirtileri aniden yükselen ateşle başlar ve en belirgin semptomu şiddetli eklem ağrısıdır. Ağrılar genellikle el, bilek, diz ve ayak eklemlerinde yoğunlaşır. Ayrıca eklem şişliği, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntüler de görülebilir.

CHIKUNGUNYA VİRÜS AŞISI VAR MI?

Henüz yaygın olarak kullanılan etkili bir chikungunya aşısı yok. Bazı ülkelerde sınırlı kullanım onayı almış aşı çalışmaları sürmekte olup, riskli gruplarda denemeler devam etmektedir.

CHIKUNGUNYA VİRÜS NEYDEN BULAŞIR?

Chikungunya virüsü enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu insana bulaşır. Virüsün taşıyıcısı olan sivrisinekler, kanında virüs bulunan bir kişiyi ısırdıktan sonra virüsü başka kişilere taşıyarak hastalığın yayılmasını sağlar.

Bu yüzden virüsün kaynağı insan değil, enfekte sivrisineklerdir ve bulaşma mekanizması doğrudan insandan insana değildir.