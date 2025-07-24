Dünya Sağlık Örgütü Chikungunya virus için ulusal uyarıda bulundu. Çeşitli riskler taşıyan Chikungunya virus için dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Yapılan uyarı ile beraber kamuoyu Chikungunya virus belirtileri neler, aşısı var mı, neyden ve nasıl bulaşır sorularını gündeme taşıdı.

Chikungunya virus hafife alınmaması gereken ciddi bir sağlık tehdidi olarak yeniden dünya gündeminde. Hala etkili bir tedavisi bulunamayan virüsün bireysel korunma önlemleriyle bulaşma riski büyük ölçüde azaltılabiliyor.

Uzmanlar sıcak iklime sahip ülkelerde yaşayanların ve seyahat edenlerin tedbirli olmalarını, belirtiler halinde bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye ediyor.

CHIKUNGUNYA VİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Chikungunya virus belirtileri genellikle ateşin aniden yükselmesiyle başlamakta. En belirgin belirtisi ise hastaya adını veren şiddetli eklem ağrısı. Chikungunya virüste ağrılar sıklıkla el, bilek, ayak ve diz eklemlerinde yoğun hissedilir.

Eklem şişliği, kas ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı, baş ağrısı ve cilt döküntüleri de yaygın görülen semptomlar arasında. Belirtiler genellikle 1-2 hafta sürerken bazı vakalarda aylarca devam eden eklem ağrılarına rastlanabiliyor.

CHIKUNGUNYA VİRÜS AŞISI VAR MI?

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan Chikungunya aşısı henüz yok. Bazı ülkelerde sınırlı kullanım onayı almış iki farklı aşı geliştirilmiş ve risk altındaki gruplarda denenmeye başlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü aşıların etkinliği ve güvenilirliğini izlemek üzere çalışmalar yürütüyor. Aşılar yaygın kullanıma sunulana kadar, korunma yolları arasında en etkili yöntem sivrisinek ısırıklarından kaçınmak.

CHIKUNGUNYA VİRÜS NEYDEN BULAŞIR?

Chikungunya virus enfekte sivrisinekler aracılığıyla bulaşır. Aedes aegypti ve Aedes albopictus türleri Chikungunya virüsünü taşıyabilir.

Sivrisinekler, virüs bulaşmış bir kişinin kanını emdikten sonra başka kişileri ısırarak enfeksiyonu yayarlar. Durgun sularda çoğalan sivrisineklerin hem kapalı alanlarda hem de açık havada aktif olması virüsün yayılımını kolaylaştırır.

CHIKUNGUNYA VİRÜS NASIL BULAŞIR?

Chikungunya virüsü, enfekte sivrisineklerin insanları ısırması yoluyla bulaşır. Aedes türü sivrisinekler, kanında virüs bulunan bir kişiyi ısırdığında virüsü vücutlarına alır ve birkaç gün içinde başka bireylere bulaştırabilir hale gelir.

Chikungunya'nın kaynağı sivrisinekler olduğundan bulaş mekanizması insan temasından değil taşıyıcı canlılar aracılığıyla gerçekleşir.