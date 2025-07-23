Covid’i unutturacak yeni pandemi Mars’tan mı gelecek? Bilim dünyası alarmda! Süre verdiler

Dünya, yeni bir küresel felaketin eşiğinde olabilir! Ünlü astrobiyolog Barry DiGregorio, Mars’tan Dünya’ya getirilecek örneklerin, insanlık tarihinde görülmemiş bir salgına yol açabileceğini söyledi.

Bilim dünyası, potansiyel yeni bir küresel salgın konusunda uyarıyor. Buckingham Astrobiyoloji Merkezi’nden 71 yaşındaki astrobiyolog Barry DiGregorio, Mars’tan Dünya’ya getirilecek örneklerin ölümcül hastalıklar taşıyabileceğini belirterek, yeni pandeminin "Covid'den daha kötü" olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

"MARS'TAN GELEN NUMUNELER SALGIN BAŞLATABİLİR"

DiGregorio, NASA’nın Mars’tan getirmeyi planladığı örneklerin, Dünya’da daha önce rastlanmamış patojenler barındırabileceğini ifade etti. "Mars'ın zorlu koşullarına uyum sağlamış hayat formları, Dünya’daki sistemleri yok edici etkiler oluşturabilir" dedi.

1976'daki Viking misyonlarına atıfta bulunan DiGregorio, bu görevde çalışan bilim insanı Gilbert Levin’in "Mars’ta hayat bulunduğu" yönündeki iddialarını hatırlattı.

Levin’in, örneklerin Dünya’ya getirilmesine karşı çıktığını belirten DiGregorio, benzer kaygıların hâlâ geçerli olduğunu söyledi.

"ASTRONOTLAR CANLI YAYINDA ÖLEBİLİR"

NASA'nın 2030'larda Mars'a astronot göndermeyi hedeflediğini hatırlatan DiGregorio, "Bu görevler canlı yayınlanacak, ancak astronotlar uzaylı mikroplarla temas ettiklerinde ölümcül sonuçlar yaşanabilir" ifadesini kullandı. Astronotların yeni hastalık belirtileri göstermesi durumunda, Dünya’ya dönüş süresinin bir yılı bulabileceğini iletti.

"YENİ BİR PANDEMİ 10 YIL İÇİNDE"

Bilim insanı, muhtemel bir patojenin, Dünya’da zincirleme bir etki yaparak önümüzdeki 10 yıl içinde küresel çapta yeni bir pandemi başlatabileceğini öngördü. DiGregorio, "Mars’ta yapılacak keşiflerde çok daha fazla tespit teknolojisi kullanılmalı. Astronotları test aracı gibi kullanamayız" dedi.

DiGregorio’nun açıklamaları, eski NASA Gezegen Koruma Görevlisi Catharine Conley’in iddialarıyla da örtüşüyor. Conley, Mars 2020 görevinin sterilizasyon protokollerine uygun yapılmadığını belirterek, örneklerde Dünya kaynaklı kontaminasyon riski bulunduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından görevinden alındığını ifade etti.

"AY'DAN BİLE ÖNCE KARANTİNA UYGULANDI"

DiGregorio, Apollo misyonlarında Ay’dan getirilen örneklerde dahi karantina uygulandığını hatırlattı. Astronotların giysilerindeki toz parçacıklarının koku yaydığına dikkat çeken DiGregorio, "Mars'ta mikrobik hayat varsa, bu parçacıklarla bulaşabilir. Yeni bir hastalığın kaynağı olabilir" şeklinde konuştu.