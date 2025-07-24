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Chikungunya virus nedir, bulaşıcı mı, ölümcül mü? Dünya Sağlık Örgütü uyardı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Chikungunya virus nedir, bulaşıcı mı, ölümcül mü? Dünya Sağlık Örgütü uyardı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sivrisinek kaynaklı bulaşıcı hastalıklardan biri olan chikungunya virüsüyle ilgili endişe verici bir açıklama yaptı. 119 ülkede tespit edilen ve 5,6 milyar insanı risk altına alan virüsün, kontrol altına alınmazsa dünya genelinde büyük bir salgına yol açabileceği belirtildi. Yapılan uyarının ardından Chikungunya virus nedir, bulaşıcı mı, ölümcül mü soruları gündeme taşındı.

2004 yılında yaşanan Hint Okyanusu merkezli salgına benzer bulguların görülmesi, sağlık yetkililerini harekete geçirdi. Peki, Chikungunya virus nedir, bulaşıcı mı, ölümcül mü?

CHIKUNGUNYA VİRÜS NEDİR?

Chikungunya virüsü sivrisinek kaynaklı bulaşıcı bir hastalığa yol açan, RNA yapısındaki alfavirüs grubuna ait bir virüstür. 1950’li yıllarda ilk kez Tanzanya’da tanımlanmış olan Chikungunya virüsü adını hastaların şiddetli eklem ağrısı nedeniyle eğilerek yürümesinden aldı.

Afrika, Asya ve Amerika kıtalarında daha yaygın olarak görülen chikungunya virüs son yıllarda Avrupa başta olmak üzere birçok bölgede yeniden gündeme gelmiş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın riski taşıdığı açıklandı.

Chikungunya virus nedir, bulaşıcı mı, ölümcül mü? Dünya Sağlık Örgütü uyardı! - 1. Resim

CHIKUNGUNYA VİRÜS BULAŞICI MI?

Chikungunya virüsü bulaşıcıdır. Fakat insandan insana doğrudan bulaşmaz.

Chikungunya virüsü taşıyıcı sivrisineklerin bir kişiyi ısırması sonucu yayılır. Enfekte bir bireyin kanını emen sivrisinek, kısa bir süre içinde başka bir kişiyi ısırdığında virüsü o kişiye de bulaştırabilir ve enfeksiyon döngüsü sivrisinek aracılığıyla devam eder.

Bulaşıcılık süreci özellikle de virüsün yaygın olduğu sıcak bölgelerde daha hızlı ilerler.

Chikungunya virus nedir, bulaşıcı mı, ölümcül mü? Dünya Sağlık Örgütü uyardı! - 2. Resim

CHIKUNGUNYA VİRÜS ÖLÜMCÜL MÜ?

Chikungunya virüsü genel tanılara göre ölümcül değil. Yaşlı bireylerde, bebeklerde ve bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda Chikungunya virüsü ağır seyredebilir. Bulaşan kişilerde kalp, göz veya sinir sistemi üzerinde komplikasyonlar gelişebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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