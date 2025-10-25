Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? 2025 kış lastiğine geçiş tarihi

Zorunlu kış lastiği uygulamasında değişikliğe gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca alınan karar, 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, zorunlu kış lastiği uygulamasında tarihin öne çekildiği bilgisi yer aldı. Gelişmenin ardından milyonlarca araç sürücüsü, "Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?" sorularını araştırmaya başladı.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN SONA ERECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla birlikte, zorunlu kış lastiği uygulamasının biteceği tarih de belli oldu. Her yıl 15 Kasım'da başlayacak uygulama, 15 Nisan'da da sona erecek.

Zorunlu kış lastiği uygulaması, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.