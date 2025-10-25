Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? 2025 kış lastiğine geçiş tarihi

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? 2025 kış lastiğine geçiş tarihi

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? 2025 kış lastiğine geçiş tarihi
Zorunlu kış lastiği uygulamasıyla ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın zorunlu kış lastiği uygulamasına dair kararı 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bununla birlikte, zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne alındı. Peki, kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? 2025 zorunlu kış lastiğine geçiş tarihi merak ediliyor.

Zorunlu kış lastiği uygulamasında değişikliğe gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca alınan karar, 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, zorunlu kış lastiği uygulamasında tarihin öne çekildiği bilgisi yer aldı. Gelişmenin ardından milyonlarca araç sürücüsü, "Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?" sorularını araştırmaya başladı.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN SONA ERECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla birlikte, zorunlu kış lastiği uygulamasının biteceği tarih de belli oldu. Her yıl 15 Kasım'da başlayacak uygulama, 15 Nisan'da da sona erecek.

Zorunlu kış lastiği uygulaması, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.

