Peş peşe korkutan depremler! Karadeniz beşik gibi sallanıyor
Karadeniz'de art arda depremler yaşandı. Bölgede 4.1 büyüklüğünde bir depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. AFAD, depremlerin saatlerini 20:13 ile 20:20 olarak bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaşanan depremlere ilişkin son bilgileri aktardı.
AFAD verilerine göre ilk sarsıntı saat 20:13'te yerin 6.7 kilometre derinliğinde yaşandı.
4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise saat 20:20 olarak belirtildi.
İkinci depremin derinliği 9.12 kilometre olarak kaydedildi.
