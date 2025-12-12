ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya'ya ilişkin yaptığı açıklamada "İki ülke liderleri bu akşam itibarıyla tüm çatışmaları durdurmayı ve benimle ve onlarla yapılan orijinal barış anlaşmasına geri dönmeyi kabul etti” ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland ve Kamboçya arasında yeniden alevlenen sınır çatışmaları, büyük çaplı insani krize yol açtı.

Yaklaşık 500 bin kişi, 5. gününe giren çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

TRUMP'TAN BARIŞ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya'ya ilişkin yaptığı açıklamada "İki ülke liderleri bu akşam itibarıyla tüm çatışmaları durdurmayı ve benimle ve onlarla yapılan orijinal barış anlaşmasına geri dönmeyi kabul etti” sözlerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

