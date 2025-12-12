Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye yönelik Moskova-Washington-Avrupa üçgeninde temaslar devam ederken, Ankara'nın diplomatik adımları da sürüyor. İngiltere basınının iddiasına göre barış planı taslağında Ukrayna'nın 2027'ye kadar Avrupa Birliği'ne (AB) katılmasını planlanıyor. Öte yandan bazı AB ülkelerinin Ukrayna ile beraber Türkiye'nin de AB'ye katılmasını desteklediği ifade edildi.

DIŞ HABERLER - Üç yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında gözler barış anlaşması ve ateşkes için yürütülen müzakerelere çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da sık sık diplomatik temaslarda bulunduğu söz konusu krizde, Moskova ve Kiev arasında bir anlaşma yapılması için adımlar atılıyor.

Gözler Trump yönetiminde, Washington-Kiev-Moskova arasında hazırlanacak barış planının taslağına çevrildi.

UKRAYNA AB'YE KATILACAK MI?

İngiltere basınından Financial Times'ın haberine göre barış planı taslağı Ukrayna'ın 2027 yılına kadar Avrupa Birliği'ne (AB) katılabilmesini içeriyor.

Financial Times'ın haberi

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yayınlanan habere göre Rusya ile olan çatışmayı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımının hızlandırılması olasılığı hakkında görüşmeler devam ediyor.

Brüksel'in desteğiyle ABD ve Ukrayna'nın resmi temsilcileri arasında görüşmeler yürütülüyor.

Bu girişimin amacı, gelecekteki bir barış anlaşmasının parçası olarak Kiev için siyasi ve ekonomik güvenceler oluşturmaktır.

Rusya-Ukrayna barış planında Türkiye'nin AB'ye üyeliği detayı

BAZI AB ÜYELERİ TÜRKİYE'Yİ DE BİRLİKTE İSTİYOR!

Söz konusu habere göre; bazı AB üyeleri Ukrayna üye olacaksa Türkiye'nin de aynı anda üye olmasını destekliyorlar.



