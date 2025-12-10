AB Konseyi’nin genişleme taslakları, Türkiye yüzünden Almanya, GKRY ve Yunanistan arasında sert bir diplomatik gerilime dönüştü. Yunan medyası Kathimerini, “Lefkoşa ile Berlin arasında açık çatışma yaşanıyor” başlığıyla gelişmeleri duyurdu.

Yunan basınına göre Almanya, Doğu Akdeniz’de uzun süredir sondaj yapılmamasını gerekçe göstererek AB taslak metnine Türkiye hakkında “olumlu ifadeler” yazılmasını talep etti. Almanya’nın bu çıkışına Macaristan da destek verdi.

Söz konusu duruma en sert tepkiyi GKRY gösterdi. Rum tarafı, Türkiye’nin sözde hava sahası ihlallerini gerekçe göstererek taslağın değiştirilmesini istedi.

GKRY’DEN AB’YE ŞANTAJ: METNİ BLOKE EDERİZ TEHDİDİ

Kathimerini’nin haberine göre Rum yönetimi, Almanya’nın tavrının kabul edilmesi halinde taslağa onay vermeyeceğini iletti ve metni Avrupa Bakanları seviyesine taşımakla tehdit etti.

ALMANYA NET KONUŞTU: KIBRIS BÖLÜMÜNE DOKUNDURTMAYIZ

Rum tarafının Kıbrıs meselesine ilişkin bölümlerin yeniden yazılması talebi de Berlin’den geri döndü.

Alman diplomatlar, “Kıbrıs metninde hiçbir değişikliği kabul etmeyiz” diyerek GKRY’nin tüm taleplerini reddetti.

Yunan basını, Almanya’nın bu tavrını “Ankara ile diyaloğa verilen açık destek” olarak yorumladı.

ATİNA DA MASAYA GİRDİ: TÜRKİYE BİZİM İÇİN SIKINTI

Kathimerini’ye göre Yunanistan da GKRY gibi rahatsız.

Atina, taslakta Türkiye’nin jeopolitik adımlarına ilişkin ifadelerin “dengeyi bozduğunu” savunarak metnin yeniden düzenlenmesini talep etti.

AB’DE GİZLİ GERGİNLİK “TÜRKİYE OLMADAN BU TASLAK GEÇMEZ”

Almanya’nın Türkiye’ye yönelik yumuşak tavrı, Yunan–Rum ikilisinin agresif tutumu ve Macaristan’ın Berlin’e desteği, AB içinde Türkiye merkezli bir güç çekişmesine neden oldu.

Yunanlı diplomatik kaynaklar, taslak metinlerin bu haliyle ilerlemesinin zor olduğunu, Türkiye’nin kritik rolünün Avrupa siyasetinde giderek daha belirleyici hale geldiğini aktardı.

TÜRKİYE’NİN ARTAN AĞIRLIĞI: YUNAN MEDYASINDA RAHATSIZLIK

AB’de Türkiye merkezli gerilim büyürken, Yunan basını özellikle Almanya’nın Ankara’ya yönelik olumlu yaklaşımından rahatsız. Kathimerini, Avrupa başkentlerinde Türkiye etkisinin giderek arttığını, Rum ve Yunan tarafının bu tablo karşısında yalnızlaştığını yazdı.

Gazetenin yorumuna göre:

"Almanya’nın Ankara’yı öne çıkaran tavrı, Atina ve Lefkoşa’da ciddi bir huzursuzluğa neden oldu. Buna rağmen Avrupa kurumlarında Türkiye’nin stratejik önemi artık geri döndürülemez bir noktaya ulaştı. Doğu Akdeniz’den Avrupa enerji güvenliğine kadar geniş bir alanda Ankara’nın belirleyici rolünün kabul edilmek zorunda kalındı."

