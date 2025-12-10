Yıllarca kötü şartlarda tutulduğu ortaya çıkan 11 yaşındaki Adnan ve kardeşleri devlet korumasında toparlanmaya başladı. Bakan Göktaş'ın ziyaret ettiği kardeşlerin son görüntüleri umut verdi.

Ankara’da amcaları ve yengeleri tarafından güvercin ve tavukların bulunduğu kümeste yaşamaya zorlanan biri engelli 3 kardeş kurtarılmıştı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası aile hakkında ihbar yapılırken, çocukların yıllardır bu koşullarda tutulduğu ortaya çıkmıştı.

Ailenin Suriye uyruklu olduğu, yengelerine çocuklara bakmaları için maaş bağlandığı ancak bakımın yapılmadığı iddia edilmişti. İhbarı yapan mahalle sakinleri, çocukların soğukta ve aç şekilde kümeste tutulduğunu, yengenin kendi çocuklarına bakarken bu üç kardeşi dışarı attığını anlatmıştı.

Amcası ve yengesi yıllarca kümeste eziyet etmişti: 11 yaşındaki Adnan'ın son hali yüreklere su serpti

Özellikle engelli Adnan'ın görüntüleri milyonların yüreğini yakmıştı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçmiş kardeşleri devlet korumasına almıştı.

BAKAN GÖKTAŞ KARDEŞLERİ ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, amcası tarafından uygun olmayan koşullarda tutulduğu ihbarı üzerine iki kardeşiyle birlikte devlet koruması altına alınan 11 yaşındaki engelli Adnan'ı ziyaret etti.

Çocuğu kaldığı kuruluşta ziyaret eden Göktaş, yetkililerden genel sağlık durumu, tedavi süreci ve kendisine sağlanan psiko-sosyal destek hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Uzman personel eşliğinde bakımı sağlanan Adnan ile yakından ilgilenen Göktaş, Adnan'ı tekerlekli sandalye ile kuruluş bahçesinde gezdirdi ve bir süre sohbet etti.

Göktaş, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Devletimizin güvencesi altında olan evladımızı ziyaret ederek, durumunu yakından gördüm. Çok şükür genel sağlık durumu iyi. Çocuklarımızı sevgi ve şefkatle büyütmek, onlara güvenli bir gelecek sunmak öncelikli görevimizdir.

Bu çerçevede çocuklarımızın üstün yararı ilkesi doğrultusunda gerekli tüm destekleri sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

