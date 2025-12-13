CHP ile DEM Parti arasındaki "cellat" gerilimi sonrası heyet ziyaretleri gündeme geldi. Özgür Özel, Salı günü DEM Parti heyetinin CHP’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

CHP'nin Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı'ya heyetine üye vermeyi kabul etmemesinin ardından DEM Parti ile 'cellat' gerilimi yaşanmıştı.

Tartışmaların ardından DEM Parti'nin parti ziyaretlerine CHP de dahil edildi.

SALI GÜNÜ ZİYARET EDECEKLER

Özgür Özel katıldığı bir canlı yayında sürecin açık ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkati çekerek "Heyet bizden de randevu istiyor. Salı günü saat 12.00'de heyet bizi de ziyaret edecek. Pervin Hanım ve üç kişilik heyet, Cumhuriyet Halk Partisine gelecekler." dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, süreç komisyonundaki tartışmalar sırasında DEM Parti’ye seslenerek, “Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” demişti.

Özel’in açıklamalarına ilk tepki, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’ndan gelmişti. Hatimoğulları, Özel’in sözlerini “Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca baskılara rağmen direnen devrimci ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz. Celladı da çok iyi tanırız” sözleriyle cevaplamıştı.

"SADECE SEÇİM DÖNEMLERİNDE HATIRLAMAYIN"

Ardından, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Diyarbakır’da katıldığı bir yemekte, “Biz celladımızı iyi tanıyoruz ama buna rağmen herkesin çözüm için, barış için seferber olmasını istiyoruz. Kürtleri sadece seçim zamanlarında hatırlamayın” ifadelerini kullanmıştı.

Tepkiler zincirinin üçüncü halkasını ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan oluşturmuştu. Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında Özel’in sözlerini eleştirerek, “Sayın Özel, Kurultay kürsüsünden bize Stockholm Sendromu teşhisi koydu. ‘Celladına aşık olma’ dedi. Biz Meclis’te barış için yasa konuşurken, siz neden halkı aşağılayıcı sözler söylediniz?” demişti.

Bakırhan, Özel’in sözlerini ucuz polemik ve siyasetsizlik olarak nitelendirmiş ve “Kürt halkına saygı duymak bu mudur? Biz celladı çok iyi tanırız. Faili meçhullerden, zindanlarımızdan ve mezarlarımızdan iyi biliyoruz. Kimse bu hafızanın üzerine ucuz metaforlarla yaklaşmasın” diyerek sürece ilişkin sert uyarılarda bulunmuştu.

Bakırhan, Özel’in hamlesinin ana muhalefeti süreç karşıtlarının çekim merkezi hâline getirme riski taşıdığını vurgulamış ve “Buradan iktidara yürürüm” stratejisinin büyük kayıplara yol açacağını belirtmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası