Hazar Denizi'nde misilleme! Ukrayna, Rusya’ya ait 2 petrol platformunu vurdu
Ukrayna Güvenlik Servisi, İHA'larla Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki Filanovsky ve Korchagin petrol platformlarını vurduğunu açıkladı. Saldırı sonucu iki platformdaki kritik ekipmanlara zarar verildi ve üretim durduruldu. Rusya, bugün Ukrayna'nın Odessa Limanı'na saldırı gerçekleştirmişti.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilisi, Ukrayna’nın İHA’lar ile Hazar Denizi'ndeki iki Rus petrol platformu olan Filanovsky ve Korchagin’i vurduğunu açıkladı.
İHA'LAR VURDU, ÜRETİM DURDU
Ukrayna, Rusya’nın Hazar Denizi’nde bulunan 2 petrol platformunu hedef aldı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilisi, Lukoil’e ait Rus petrol platformları Filanovsky ve Korchagin’in İHA’larla hedef alındığını belirterek, iki platformda da kritik ekipmanlara zarar verildiğini ve üretimin durdurduğunu iddia etti.
Rusya'nın Hazar petrol sahasının bir parçası olan Filanovsky petrol platformu, bu hafta başında saldırıya uğramıştı.
Ukrayna, Rusya’nın savaşı finanse etme kabiliyetini zayıflatmak amacıyla bu yıl Rus petrol tesislerine çok sayıda İHA saldırısı düzenledi.