Kayseri’de yol uygulamasında dur ihtarına uymayan ve polisi sürükleyen şüpheli yakalandı. Haberi duyuran Bakan Yerlikaya, son 6 yılda benzer olaylarda 9 şehidimiz ve 16 gazimiz olduğunu söyledi. Yerlikaya, 2 bin 167 liralık yaptırım cezasının artırıldığını da sözlerine ekledi.

Bir 'Gereği yapıldı' paylaşımı daha geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dur ihtarını hiçe sayıp aracını polislerin üzerine süren ve kaçmaya çalışan sürücünün yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Gereği yapıldı. Dur ihtarına uymayarak polislerimizin üzerine aracını süren şahıs yakalandı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yol uygulaması sırasında, dur ihtarına uymayarak, görevli polislerimizi sürükleyip, çarparak olay yerinden kaçmaya çalışan M.A.A. isimli sürücü yakalandı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında bilirkişi krizi

PARA VE MEN CEZALARI YOLDA

Dur ihtarına uymadığı için son 6 yılda 9 şehidimiz, 16 gazimiz var. Yürürlükteki trafik kanununa göre bu sürücüye 2 bin 167 lira idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu idari yaptırım caydırıcı olabilir mi?

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre ‘Dur' ihtarına uymayan sürücülere 200 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası