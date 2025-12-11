İhlas Haber Ajansı • Fatih
Önce tekme attı sonra elindeki telefonu alıp fırlattı! Trafikteki kavga kamerada
İstanbul'un Fatih ilçesi Millet Caddesi'nde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan motosiklet sürücüsü, tartıştığı araç sürücüsüne tekme attıktan sonra elindeki cep telefonunu zorla alıp uzağa fırlattı. Motosikletlinin olay yerinden kaçtığı ve çevredeki vatandaşların şaşkınlıkla izlediği o anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
