Yılın en görkemli gök olaylarından Geminid Meteor Yağmuru yaklaşırken, Elazığ'ın merkez Kurtdere köyünde düşen bir meteor Mustafa Poyraz isimli vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdı. Bahçesindeki kameradan gelen bildirimle görüntüleri izleyen Poyraz, "Yıldız kayması sandım ama değildi" ifadelerini kullanırken, gökyüzünden süzülen parlak ışık hüzmesi saniye saniye görüntülendi.

