Eskişehir'de 8 Aralık'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden Mert Özsöz’ün ağır yaralanan eşi İrem Özsöz, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Otomobilin tıra çarpmasıyla gerçekleşen kazada hayatını kaybeden genç çiftin 3 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Çiftten geriye düğün fotoğrafları kaldı.

Eskişehir'de bir süre önce meydana gelen trafik kazasında, 3 ay önce evlendiği eşini kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Aralık tarihinde Ankara-Eskişehir arasında bulunan E-90 kara yolunda meydana gelmiş, Mert Özsöz'ün kullandığı otomobil, bir tıra arkadan çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil defalarca takla atmış, kazada otomobil sürücüsü Mert Özsöz olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi İrem Özsöz ile birlikte 2 kişi yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araçtaki 1'i ağır 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Mert Özsöz ve İrem Öksüz

3 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Hayatını kaybeden Mert Özsöz'ün 3 ay önce evlendiği ve kazada ağır yaralanan eşi İrem Özsöz ilk olarak Polatlı Devlet Hastanesi'ne, ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi devam eden genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İrem Özsöz

5 yıldır tanışan ve 3 aylık evli olan çiçeği burnundaki çiftten geriye düğünde çekindiği fotoğraflar kaldı.

Mert Özsöz ve İrem Öksüz

