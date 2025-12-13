Edirne’de 5 masaj salonuna eş zamanlı baskın yapıldı, 15 kişi gözaltına alındı. İşletmelerde gizli bölmeler ve denetimlere karşı zil sistemi bulundu. 23 kadın mağdur olarak kayda geçti.

Edirne’de güvenlik güçleri, kent merkezindeki bazı masaj salonlarında “gizli işler” yürütüldüğünü ortaya çıkardı.

Yapılan çalışmalarda, müşterilere fuhuş amaçlı teklifler yapıldığı, işletmelerin fuhuş için yer temin ettiği ve aracılık yoluyla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Edirne’de fuhuş ağı çökertildi: 15 şüpheli gözaltında, gizli bölmeler bulundu

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 12 Aralık 2025’te 5 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.



23 KADIN MAĞDUR

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, birden fazla kişiyle birlikte yağma suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, ayrıca silahla yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından arandığı belirlendi.

Salonlarda çalışan 23 kadın mağdur sıfatıyla, fuhuş yaptığı tespit edilen ya da teklif yapılan 19 kişi ise bilgi alma sıfatıyla ifade verdi. Fuhuş yaptığı değerlendirilen diğer erkek şahısların ifadelerine de süreç içinde başvurulacağı bildirildi.



İşletmelerde yapılan aramalarda dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler ve randevu defteri olarak kullanıldığı değerlendirilen evraklara el konuldu. Ayrıca bazı salonlarda gizli bölmeler bulunduğu ve denetimlere karşı zil sistemi kurulduğu tespit edildi.

Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.

