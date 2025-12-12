Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümünde 'kasten öldürme' şüphesiyle gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Adliye önünde basın mensuplarının, "Cinayeti siz mi işlediniz?" sorusuna Gülter, “Hayır, gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak” cevabını vererek suçlamaları reddetti.

Ünlü şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül 2025’te Yalova Çınarcık’ta bir apartmanın 5’inci katındaki kapalı terastan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Annesinin ölümünde “kasten öldürme” şüphesiyle gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, adliyeye sevk edildi.

Gazetecilerin, “Cinayeti siz mi işlediniz?” sorusuna Tuğyan Ülkem Gülter, "Ben suçsuzum. Gerçekler er ya da geç çıkacak ortaya" cevabını vererek suçlamaları reddetti.

KAÇMA HAZIRLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında fiziki ve teknik takibe alınan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizleriyle birlikte yurt dışına kaçma planı yaparken İstanbul’da yakalandı. Ulu’nun babası ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ!

Emniyette ifade veren Sultan Nur Ulu, Güllü’nün ölümünden Tuğyan Ülkem Gülter’i sorumlu tuttuğunu öne sürerek, olay sırasında Güllü’nün kızı tarafından itildiğini iddia etti.

