Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken soruşturma giderek derinleşiyor. Polis ifadesinde Sultan Nur Ulu, Tuğyan Gülter'in annesinin ittiğini söyledi. Öte yandan Tuğyan’ın avukatları ise “Güllü’nün manevi mirasına sahip çıkmak için dosyadan çekiliyoruz” diyerek temsil görevini bıraktı.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile 2 kişi iddiaya göre, valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu'nun babası ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun yanı sıra 3 şüpheli daha Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

"TUĞYAN ANNESİNİ İTTİ!"

Polis ifadesinde Sultan Nur Ulu, Tuğyan Gülter'in annesinin ittiğini söyledi.

Adliye girişinde ise Tuğyan Gülter, "Ben suçsuzum. Gerçekler er ya da geç çıkacak ortaya" dedi.

Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUĞYAN'IN AVUKATLARI DOSYADAN ÇEKİLDİ

'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekilme kararı aldı. Gülter'in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik" dedi.

Avukatlar "Dosyadaki son gelişmelerin ardından Tuğyan'ın avukatlığından çekiliyoruz. Bu Tuğyan Hanım suçlu veya suçsuz demek değildir. Dosyada kısıtlama olduğunu için açıklama yapamıyoruz. Sultan Hanım'ın avukatlığını ise sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ İDDİASI

Sultan Nur Ulu'nun cinayeti Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in işlediğini itiraf ettiği iddia edilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası