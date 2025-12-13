TCMB, kredi kartı faizlerinde kullanılan borç limitlerini ve baz puanları düşürerek tüm dilimlerde üst sınırları yeniden belirledi. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ve borç limitlerini yeniden düzenleyen tebliği Resmî Gazete’de yayımladı. Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

TCMB, 25 Temmuz 2025’te kredi kartı aylık azami akdi faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gitmiş; dönem borcu 25 bin TL üzerindeki kartlarda referans orana eklenen katsayıları aşağı yönlü güncellemişti. Aynı dönemde nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde de düşüş yapılmıştı.

Yayımlanan yeni tebliğ ile kredi kartı faiz oranlarının belirlendiği borç dilimleri yeniden düzenlendi ve faiz hesaplamasında kullanılan baz puanlar aşağı çekildi.

DİLİMLERDE GÜNCELLEME VE YENİ ÜST SINIRLAR

– Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde, dönem borcu 25 bin TL’nin altında olan kartlar için geçerli limit 30 bin TL’ye yükseltildi. Bu grupta azami faiz oranının hesaplanmasında esas alınan aktif faiz oranına eklenecek baz puan 39’dan 14’e indirildi.

– Dönem borcu 25 bin TL ile 150 bin TL arasında olan kartlar için belirlenen limit aralığı 30 bin TL – 180 bin TL olarak güncellendi. Bu kategori için kullanılan baz puan 89’dan 64’e düşürüldü.

– Dönem borcu 150 bin TL’nin üzerindeki kartlar için uygulanan üst sınır 180 bin TL’ye çıkarıldı. Bu grupta baz puan 139’dan 114’e indirildi.

Yeni belirlenen azami faiz oranları, 25 Aralık’ta TCMB tarafından ilan edilecek ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

