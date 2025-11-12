Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BDDK'dan kredi kartından nakit çekime 'gece' ayarı

BDDK’dan kredi kartından nakit çekime ‘gece’ ayarı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı işlemlerinde yeni bir güvenlik uygulamasını devreye aldı.

Yeni düzenlemeyle 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacak kredi kartından nakit avans işlemleri, çipli kimlik kartı üzerinden fiziki onayla yapılabilecek. Kararla, NFC özelliği bulunmayan telefon sahipleriyle çipli kimlik kartı olmayan kullanıcılar, bu saat aralığında nakit avans çekemeyecek.

Son dönemde bankacılık sistemlerinde artan siber saldırılar, kurumları ek tedbir almaya yöneltti. Aynı zamanda kredi kartı limitlerinin yükselmesi, mobil bankacılığın yaygınlaşması gibi gelişmeler dolandırıcıların kullanıcı hesaplarına sızmasını artırırken, bu işlemlerin hesap ve kart sahiplerinin uykuda olduğu saatlerde yoğun olarak yapılmaya başlanmıştı.

Bu saatlerde yapılan işlemler tüketici tarafından fark edilmiyor, banka aramaları cevaplanamıyor ve fark edildiğinde de dolandırıcılık işleminin iptali için geç kalınmış oluyor. BDDK, bu kararla dolandırıcılığın azaltılmasını hedefliyor.

Kaçakları taşıyan araç Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı
