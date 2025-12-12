İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i ziyaret eden Bakan Taalaybek İbrayev, Orta Asya Investment Holding’in ülkesinde üstlendiği Kazarman ve Kokomeren projelerinin, enerji güvenliği için hayati öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları Konseyi toplantısı için İstanbul’a gelen Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev, ülkesinin en önemli yatırımcılarının başında gelen İhlas Holding’e de ziyarette bulundu. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’in karşıladığı İbrayev, İhlas Medya grup şirketlerini de gezdi.

Görüşmede, İhlas Holding’in stratejik iştiraki Orta Asya Investment Holding’in Kırgızistan’daki hidroelektrik santrali projeleri ve enerji altyapıları konuşuldu. İhlas’ın projelerinin Kırgızistan ekonomisine büyük değer kattığına işaret eden konuk bakan, Türk yatırımcıları da ülkesine davet etti.

TÜRK DÜNYASI BİRLEŞTİ

Öncelikle enerji bakanları toplantısını değerlendiren İbrayev “2024 yılında Türk Devletleri Teşkilatı toplantısını Bişkek’te gerçekleştirmiştik. Üye ülkelerin bakanlarıyla görüşmelerimiz olmuştu. Enerji sektöründeki şirketlerin arasında bir yarışma yapılmasını teklif etmiştim. Bunu bu sene Kırgızistan’ın incisi olan Issık bölgesinde hayata geçirdik. Diğer bakanlar da destekledi. Bu, Türk Devletlerinin de yakınlaşmasına vesile oldu. Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve tabii ki Türkiye’nin katılımıyla 500 kilovatlık kablo hattının inşaatı projemiz var. Türk devletleri elektrik konusunda kendi aralarında birleşmiş oldu. Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya elektrik tedarik edilecek. Bir de Türkiye’den Kırgızistan’a yakıt tedariki gündemimizde. Enerji iş birlikleri Türk Devletlerini daha da yakınlaştırıyor, enerji bakanlıklarının daha sıkı çalışması elektrik sistemini daha güvenilir hâle getiriyor” dedi.

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i ziyaret ederek ülkesindeki enerji yatırımlarının son durumunu görüşen Bakan İbrayev, İhlas’ın Kırgızistan’daki sosyal projelere verdiği destek için de teşekkür etti.

İHLAS İNŞAAT ÇOK TECRÜBELİ

Bakan Taalaybek İbrayev, konuşmasında İhlas’ın Kırgızistan’daki projesinin önemine de vurgu yaptı. İbrayev, tamamlandığında Kırgızistan’ın enerji ihtiyacının kapasiteyi yarıdan fazla artıracağı hesaplanan Kazarman ve Kokomeren HES projeleri için “İhlas gibi büyük şirketle enerji yatırım anlaşması imzalamaktan mutluyuz. Orta Asya Yatırım Holding’in 2 gigavat kapasiteli projesi, gıda programı ve enerji güvenliği için çok önemli. İhlas Holding inşaat sektöründe çok büyük bir tecrübeye sahip. Ben İhlas’ın yatırımlarının iki ülke için de faydalı bir proje olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

YATIRIM DAVETİ

Türk iş dünyasına yatırım çağrısında bulunan İbrayev “Türkiye elektrik ihtiyaçlarının yüzde 40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor. Türkiye’nin bu konuda tecrübesi çok büyük. Bizim ülkemiz de sadece su kaynaklarıyla değil güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyeli bakımından da zengin. Yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde çalışan yatırımcıları ağırlamaya hazırız. İnşaat ve kirada kolaylık sağlıyoruz. Elektrik alım ve satımı anlaşmaları döviz üzerinden yapılıyor” dedi.

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören ve İhlas Holding Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev’e İhlas Medya şirketlerini gezdirdi.

İHLAS MEDYA’YI GEZDİ

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören ve İhlas Holding Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev’e İhlas Medya şirketlerini gezdirdi. Gazetemizin yanı sıra TGRT Haber, İhlas Haber Ajansı ve İhlas Dijital Varlıklar’ı ziyaret eden konuk bakan, yöneticilerden bilgi aldı. İhlas Holding’in beşiği olan Türkiye gazetesinin 55 yıllık birikimini bildiğini söyleyen İbrayev, “Bir asrı görmesini dilerim” temennisinde bulundu.

‘İHLAS HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYOR’

Kırgızistan’da yaptığı sosyal sorumluluk projelerinden dolayı İhlas Holding’in iştiraki olan Orta Asya Investment Holding’e teşekkür eden Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev “İhlas bize her türlü desteği sağlıyor. Kimin yardıma ihtiyacı varsa ulaşıyor. Enerji sektöründeki şirketler için egemenlik bayramında 30 otomobil hibe edildi. Ayrıca iki hastanenin tadilatını da yapıyor” diye konuştu.

TGRT Haber, İhlas Haber Ajansı ve İhlas Dijital Varlıklar’ı ziyaret eden konuk bakan, yöneticilerden bilgi aldı.

ENERJİ KORİDORUNUN PARÇASI

İhlas Holding’in stratejik iştiraki Orta Asya Investment Holding, Kırgızistan’da 10 milyar doları bulan ekonomik potansiyele sahip enerji yatırımları için ağustos ayında nihai adımı atmıştı. Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev ve Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, 912 MW kapasiteli Kazarman Hidroelektrik Santrali ile 1.305 MW kapasiteli Kokomeren Hidroelektrik Santrali sözleşmelerine imza atmıştı.

2 bin 217 megavat kurulu güçteki 6 hidroelektrik santralini kapsayan proje, Türk dünyasının büyük vizyonuyla şekillenen Zengezur Koridoru, Orta Koridor ve Çin’in Kuşak-Yol Girişimi için de kritik önemde olacak. Orta Asya’daki enerji altyapısının güçlendirilmesiyle ulaştırma ve enerji koridorları birbirini tamamlayacak. Türkiye’nin öncülüğünde kurulan bu yeni köprü, Asya’daki enerji akışını Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak vizyonun bir parçası olarak görülüyor.

