Gaziantep'te komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 7 yaşındaki çocuğu bıçakla yaralayan kadın, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin bir okulda hademe olarak çalıştığı öğrenildi.

Gaziantep’in Nizip ilçesi Menderes Mahallesi’nde yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle komşusuyla sözlü tartışma yaşayan R.Y., kavganın büyümesi üzerine komşusunun 7 yaşındaki oğlu E.B.’yi bıçakla yaraladı.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese ulaştı. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. E.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

OKULDA TEMİZLİK GÖREVLİSİYMİŞ

Gözaltına alınan R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ilçedeki bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası