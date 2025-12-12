Anadolu Ajansı
Kan donduran olay! Hademe, 7 yaşındaki çocuğu bıçakladı
Gaziantep'te komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 7 yaşındaki çocuğu bıçakla yaralayan kadın, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin bir okulda hademe olarak çalıştığı öğrenildi.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan komşu kavgasında 7 yaşındaki bir çocuk bıçakla yaralanırken, saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Gaziantep Nizip'te komşu kavgasında 7 yaşındaki bir çocuk bıçakla yaralandı.
- Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
- Saldırgan R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Şüphelinin ilçedeki bir okulda temizlik görevlisi olduğu öğrenildi.
Gaziantep’in Nizip ilçesi Menderes Mahallesi’nde yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle komşusuyla sözlü tartışma yaşayan R.Y., kavganın büyümesi üzerine komşusunun 7 yaşındaki oğlu E.B.’yi bıçakla yaraladı.
YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Olay sonrası mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese ulaştı. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. E.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi! Mardin'deki faciada 4 ölü, 5 yaralı
OKULDA TEMİZLİK GÖREVLİSİYMİŞ
Gözaltına alınan R.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ilçedeki bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR