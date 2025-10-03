Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gassal dizisinde yeni sezon ne zaman başlıyor, 3. sezon tarihi belli oldu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
TRT Tabii'nin sevilen dizisi Gassal'de yeni sezon heyecanla bekleniyor. Hem güldüren hem ağlatan senaryosuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizinin yeni bölümleri için çekimler sürerken, "Gassal dizisinde yeni sezon ne zaman başlıyor, 3. sezon tarihi belli oldu mu?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

TRT Tabii platformunun yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizisi Gassal'de yeni sezon heyecanı başladı. Başrolünü Ahmet Kural'ın üstlendiği dizinin ilk iki sezonu toplam 20 bölüm sürmüştü. Dizinin hayran kitlesi günden güne artarken, "Gassal dizisinde yeni sezon ne zaman başlıyor, 3. sezon tarihi belli oldu mu?" soruları da araştırılmaya devam ediyor.

GASSAL DİZİSİNDE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, 3. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yayınlanan 20 bölümüyle dijital platformların en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen TRT Tabii projesi Gassal’de üçüncü sezon hazırlıkları başladı.

Senarist Sümeyye Karaarslan, ikinci sezon galasında 3. sezonun kesinleştiğini ve senaryo çalışmalarının başladığını söyledi. Oyuncu Mehmet Bilge Yıldız da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gassal 3. Sezon çekimleri başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Gassal dizisi 3. sezon çekimlerinin yaz aylarında başladığı ve yeni sezonda Öykü Gürman ile Emir Benderlioğlu gibi sürpriz isimlerin de kadroya katıldığı biliniyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, Gassal dizisinde 3. sezonun 2025 yılı Ekim ayında Tabii platformunda seyirciyle buluşması bekleniyor.

GASSAL DİZİSİNİN 3. SEZON ŞARKILARINI KİM SESLENDİRECEK?

Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu dizi sadece konusuyla değil, şarkılarıyla da dikkat çekiyor. İlk sezonda Şahin Kendirci'nin seslendirdiği “İçim Yanar”, ikinci sezonda ise Bayhan'ın yorumladığı “Efendim İşitmedim” şarkıları sosyal medyada viral oldu.

Şahin Kendirci’nin ilk sezonda, Bayhan’ın ise ikinci sezonda yer aldığı Gassal dizisinin 3. sezonunda izleyicinin karşısına Türk Halk Müziği’nin önde gelen isimlerinden Kubat'ın çıkacağı tahmin ediliyor.

