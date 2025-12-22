Kadın dizisinin çocuk oyuncusu Kübra Süzgün olayı yeniden gündeme oldu. Baba Serkan Süzgün’ün yıllar sonra gelen açıklamalarında dolandırıcılık ve hukuki süreç iddiaları magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. İddiaların hedefinde yer alan Özge Özpirinçci ile aileyi yönlendirdiği öne sürülen avukat Nail Gönenli, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarla cevap verdi.

Kadın dizisinde Nisan rolündeki Kübra Süzgün’ün babası Serkan Süzgün’ün, kızının çocukluk dönemine ait fotoğrafların izinsiz kullanımı ve yürütülen dava sürecine ilişkin iddiaları yeniden gündeme geldi. İddiaların Özge Özpirinçci ve avukat Nail Gönenli’yi işaret etmesi üzerine iki isim de sessizliğini bozarak kamuoyuna açıklama yaptı.

KÜBRA SÜZGÜN’ÜN İDDİALARINA ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ’DEN CEVAP

Oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Kübra Süzgün’ün babası Serkan Süzgün’ün öne sürdüğü iddialarla hiçbir aşamada doğrudan bir ilgisinin olmadığını vurguladı. Özpirinçci, 2017-2019 yılları arasında Kadın dizisinde birlikte çalıştıkları dönemde Süzgün ailesinin yaşadığı mağduriyeti dinlediğini ve yalnızca hukuki destek alabilmeleri için bir yönlendirme yaptığını belirtti.

AVUKAT NAİL GÖNENLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların merkezinde yer alan avukat Nail Gönenli de sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı. Gönenli, Kübra Süzgün’ün babasıyla yalnızca geçmişte, yardım amacıyla ve sınırlı bir hukuki süreç kapsamında temas kurduğunu belirterek kendisine yöneltilen dolandırıcılık ve tehdit iddialarını kesin bir dille reddetti. Gönenli, kendisi hakkında yapılan" gerçek dışı haber ve paylaşımlar nedeniyle hukuki yollara başvuracağını da ifade etti.

KÜBRA SÜZGÜN OLAYI NEDİR?

Olayın merkezinde, Kübra Süzgün’ün çocukluk dönemine ait bazı fotoğrafların 2015 yılında bir beyaz eşya firması tarafından izinsiz kullanıldığı iddiası yer alıyor. Baba Serkan Süzgün, bu süreçte kızının haklarının üçüncü kişiler tarafından usulsüz şekilde devredildiğini ve yürütülen dava sürecinde mağdur edildiklerini öne sürüyor.

Yıllar sonra kamuoyuna taşınan iddialar, dava dosyaları, tehdit iddiaları ve tarafların karşılıklı açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Özge Özpirinçci ve Nail Gönenli ise suçlamaların kendileriyle ilişkilendirilmesini reddederek hukuki sürecin dışında kaldıklarını savundu.

