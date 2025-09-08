Oyuncu Kübra Süzgün'ün babasından Özge Özpirinçci'ye şok suçlama! "Ona güvendik, dolandırıldık"

Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden 2017 yapımı Kadın dizisinin çocuk oyuncusu Kübra Süzgün'ün fotoğrafı 2015 yılında bir beyaz eşya firması tarafından izinsiz kullanıldı. Baba Serkan Süzgün, şirketle o dönem irtibata geçmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Metin Kıcır isimli şahsın kızının tüm hakları kendisindeymiş gibi para istediğini ve bunun üzerinden milyonlar kazandığını anlatan Baba Süzgün, 2017 yılında dizi başlayınca dizinin başrolü Özge Özpirinçci'den yardım istediklerini oyuncunun da menajeriyle birlikte kendisine "Kızının hakkını koruman lazım, sana avukat bulalım" dediğini öne sürdü.

Sabah'ın haberine göre Özge Özpirinçci aileyi yakın arkadaşı avukat Nail Gönenli'ye yönlendirdi. Kızının ünlü olmasıyla beraber basında 'Kübra Süzgün 15 bin TL'lik dava açtı' haberini gören baba durumu avukatları Gönenli'ye sunduğunu ancak Gönenli'nin kendilerini geçiştirdiklerini anlattı.

"NAİL'LE ORTAKLAŞA İŞ YAPMIŞLAR"

Devam eden davada hakimin davayı reddettiğini öğrenen baba şok yaşadığını şu sözlerle anlattı:

"Kızımın fotoğrafları izinsiz şekilde hâlâ binalarda duruyor. Nasıl davamız ret olur, bana dava dosyasını ver, bakacağım" dedim. Dava sonrası "İşim var" dedi benden kaçtı. Ofisine sonra gidip dosyayı elime bir aldım ki, Nail Gönenli'nin ünlü beyaz eşya firmasını dolandıran kişiyle işbirliği yaptığını fark ettim. Dosyada Metin Kıcır isimli şahsın 2015 yılından itibaren ünlü beyaz eşya firmasıyla 'Kübra Süzgün'ün fotoğraf haklarını kullanabilirsin' diye para alarak sözleşme yaptığını gördüm.

Nail onlarla işbirliği yapıp, kızımın hak ettiği tazminatı Metin Kıcır hak sahibiymiş gibi ona yönlendiriyor. Metin Kıcır zaten yıllardır bizden habersiz kızım için bu şirketten para alıyor. Nail'i de buna ortak ederek yanına çektiler.

Nail şimdi çıkıp "Avukatlığı ben bıraktım" diyor ama davayı kaybettikten sonra onun da bizi kandırdığını anlayınca ben azlettim. Bu süreçte aslında beni şok eden başka bir durum daha yaşadım.

Mahkeme sürecini de anlatan baba işin sonunda kızının adına açılan davanın baştan sona sahte olması üzerine davayı çekmek zorunda kaldığını söyledi.

"AİLEMİ TEHDİT ETTİ"

"Neden tekrar dava açmadınız?" sorusuna ise baba şu şekilde cevap verdi:

"Ben Kıcır ve ekibini adalete teslim etmeden tekrar kızımın hakkını aramak için dava açsam da işe yaramaz. Kıcır ve ekibi, "Bu olayı duyurursanız size adli kumpas kurarak mahvederiz" diyerek beni ve ailemi tehdit etti. Ben bunların hiçbirine boyun eğmedim. Ben bir baba olarak, ailemin onurunu ve şerefini korumak için mücadele ediyorum. Kübra da en son bu yaşananlarına dayanamayarak, sesimizi duyun diye video çekti"

"METİN KICIR, ÖZGE'NİN EŞİNİN YAPIMCISI"

Özge Özpirinçi ilgili de konuşan baba Süzer şunları söyledi:

"Dava sürecindeyken zaten Özge sette bizimle hiç muhatap olmamaya başlamıştı. Ne zaman ki mahkeme sonrası Nail'in de bizi kandırdığını öğrendim, o zaman Özge'ye mesaj attım. Mesajıma geri dönmedi sonra da engelledi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra anladım ki Metin Kıcır'ın eşi Burak Yamantürk'ün başrolde oynadığı 'Aslında Özgürsün' dizisinin yapımcısı.

Metin Kıcır'ın yapımcılıkla falan alakası yok aslında. 2022 yılında Özge de Nail'le işbirliği yapıp Metin Kıcır'ı kamuoyuna karşı yapımcı göstermek için Özge'nin kocasının başrolde oynadığı diziye ortak yapımcı olarak konumlandırıyorlar. Böyle olunca da Özge ne bizim telefonlarımıza çıktı, ne de arayıp sordu."