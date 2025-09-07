Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Yasemin Ergene'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! Komşuları topçularla popçular

Yasemin Ergene'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! Komşuları topçularla popçular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yasemin Ergene&#039;nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! Komşuları topçularla popçular
Boşanma, İzzet Özilhan, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Emre Altuğ, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İş adamı İzzet Özilhan'dan boşalan Yasemin Ergene'nin taşınacağı evin kirası dudak uçuklattı. Ergene'nin yaşayacağı lüks sitede komşuları, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Emre Altuğ, Mehmet Topal oldu.

İş adamı İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliğini sonlandıran eski oyuncu Yasemin Ergene, magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. 

Yasemin Ergene'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! Komşuları topçularla popçular - 1. Resim

Oyuncu, Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde anlaşmalı olarak sona erdirdiğini ve boşanmanın tamamen medeni bir zeminde gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca basında çıkan “ihanet” ve “aldatma” iddialarının doğru olmadığını vurgularken, çocuklarının sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarını uyum içinde sürdüreceklerini belirtti.

Yasemin Ergene'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! Komşuları topçularla popçular - 2. Resim

SANAT VE SPOR DÜNYASININ İÇİNE GİDİYOR

Ergene, eşi İzzet Özilhan'la boşanmasının ardından yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villaya veda etmeye hazırlanıyor. Ergene, iki çocuğuyla artık sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı Beykoz'daki lüks siteye taşınıyor.

Yasemin Ergene'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! Komşuları topçularla popçular - 3. Resim

DUDAK UÇUKLATAN KİRA

Sabah'ın haberine göre, villa için Ergene'nin aylık 20 bin dolar (yaklaşık 825 bin lira) ödeyeceği öğrenildi.

Yasemin Ergene'nin çocuklarıyla birlikte yaşayacağı evin kirasını ise boşandığı eşinin ödeyeceği iddia edildi.

Yasemin Ergene'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! Komşuları topçularla popçular - 4. Resim

TOPÇULARA VE POPÇULARA KOMŞU OLDU

Ergene'nin tercih ettiği lüks sitede, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Emre Altuğ, Mehmet Topal, Demet Akalın ve Dilan Çıtak gibi ünlü isimler oturuyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'ye yeni transferinden büyük şok! Bir anda kendini yere bıraktıKriz büyüyor! 130 bin ödemeye de razılar ama çalışan yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahar dizisinin adı değişti! Ekrana geleceği tarih de belli oldu - MagazinYapımcıdan sürpriz karar: Sevilen dizinin adı değiştiHalit Yukay’a veda! Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostunu gözyaşlarıyla uğurladı - MagazinHalit Yukay’a acı vedaKuruluş Osman’a Arka Sokaklar’dan sürpriz isim! Genç oyuncu kadroda - MagazinKuruluş Osman’a Arka Sokaklar’dan genç transferSon projesinden başlamadan ayrılmıştı… Ozan Güven sosyal medyada sessizliğini bozdu - MagazinSon projesinden başlamadan ayrılmıştı… Sitemkar paylaşımAlmeda Baylan'ın evliliği bitiyor: Hayatımın en doğru kararı - MagazinEvliliği bitiyor: Hayatımın en doğru kararıBella Hadid, Kahramanmaraşlı balcı amcayı paylaştı - MagazinBella Hadid, Kahramanmaraşlı balcı amcayı paylaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...