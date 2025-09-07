Yasemin Ergene'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! Komşuları topçularla popçular
İş adamı İzzet Özilhan'dan boşalan Yasemin Ergene'nin taşınacağı evin kirası dudak uçuklattı. Ergene'nin yaşayacağı lüks sitede komşuları, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Emre Altuğ, Mehmet Topal oldu.
İş adamı İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliğini sonlandıran eski oyuncu Yasemin Ergene, magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.
Oyuncu, Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde anlaşmalı olarak sona erdirdiğini ve boşanmanın tamamen medeni bir zeminde gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca basında çıkan “ihanet” ve “aldatma” iddialarının doğru olmadığını vurgularken, çocuklarının sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarını uyum içinde sürdüreceklerini belirtti.
SANAT VE SPOR DÜNYASININ İÇİNE GİDİYOR
Ergene, eşi İzzet Özilhan'la boşanmasının ardından yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villaya veda etmeye hazırlanıyor. Ergene, iki çocuğuyla artık sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı Beykoz'daki lüks siteye taşınıyor.
DUDAK UÇUKLATAN KİRA
Sabah'ın haberine göre, villa için Ergene'nin aylık 20 bin dolar (yaklaşık 825 bin lira) ödeyeceği öğrenildi.
Yasemin Ergene'nin çocuklarıyla birlikte yaşayacağı evin kirasını ise boşandığı eşinin ödeyeceği iddia edildi.
TOPÇULARA VE POPÇULARA KOMŞU OLDU
Ergene'nin tercih ettiği lüks sitede, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Emre Altuğ, Mehmet Topal, Demet Akalın ve Dilan Çıtak gibi ünlü isimler oturuyor.