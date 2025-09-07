Yasemin Ergene'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! Komşuları topçularla popçular

İş adamı İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliğini sonlandıran eski oyuncu Yasemin Ergene, magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

Oyuncu, Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde anlaşmalı olarak sona erdirdiğini ve boşanmanın tamamen medeni bir zeminde gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca basında çıkan “ihanet” ve “aldatma” iddialarının doğru olmadığını vurgularken, çocuklarının sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarını uyum içinde sürdüreceklerini belirtti.

İlgili Haber Bahar dizisinin adı değişti! Ekrana geleceği tarih de belli oldu

SANAT VE SPOR DÜNYASININ İÇİNE GİDİYOR

Ergene, eşi İzzet Özilhan'la boşanmasının ardından yıllardır Sarıyer'de oturduğu Boğaz manzaralı villaya veda etmeye hazırlanıyor. Ergene, iki çocuğuyla artık sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı Beykoz'daki lüks siteye taşınıyor.

DUDAK UÇUKLATAN KİRA

Sabah'ın haberine göre, villa için Ergene'nin aylık 20 bin dolar (yaklaşık 825 bin lira) ödeyeceği öğrenildi.

Yasemin Ergene'nin çocuklarıyla birlikte yaşayacağı evin kirasını ise boşandığı eşinin ödeyeceği iddia edildi.

TOPÇULARA VE POPÇULARA KOMŞU OLDU

Ergene'nin tercih ettiği lüks sitede, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Emre Altuğ, Mehmet Topal, Demet Akalın ve Dilan Çıtak gibi ünlü isimler oturuyor.