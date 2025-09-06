Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahar dizisinin adı değişti! Ekrana geleceği tarih de belli oldu

Bahar dizisinin adı değişti! Ekrana geleceği tarih de belli oldu

Show TV’nin fenomen dizisi Bahar, 3. sezonuyla geri dönüyor ancak bu sefer tamamen farklı bir isimle… Yapımcı Asena Bülbüloğlu’nun sürpriz kararı, izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı. Bahar dizisinin yeni sezondaki adı belli oldu.

Show TV’nin sevilen dizisi Bahar, 3. sezonunda bambaşka bir kimlikle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bahar dizisinin adı değişti! Ekrana geleceği tarih de belli oldu - 1. Resim

YAPIMCIDAN SÜRPRİZ DOKUNUŞ

MF Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, başrolünde Demet Evgar’ın olduğu dizi, her sezon olduğu gibi bu kez de ismine özel anlamlı bir dokunuş yaptı. Yeni sezonun adı ise sonunda netlik kazandı: “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?”

Bahar dizisinin adı değişti! Ekrana geleceği tarih de belli oldu - 2. Resim

9 EYLÜL'DE EKRANDA

Merakla beklenen yapım, yeniden umut dolu hikayesiyle ekranlara geri dönüyor. İzleyicisine tazelenme, yeniden doğuş ve hayata sıkı sıkıya sarılma mesajları verecek olan dizi, 9 Eylül Salı akşamı Show TV’de izleyicisiyle buluşacak. 

Bahar dizisinin adı değişti! Ekrana geleceği tarih de belli oldu - 3. Resim

Öte yandan dizinin yeni sezondaki afişi de sosyal medyada büyük beğeni topladı. 

