Bahar dizisindeki Timur öldü mü? 49. bölüm fragmanı detayları ortaya çıktı

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 2. sezon finaliyle izleyiciyi şaşırtmış ve Timur karakterinin akıbeti merak konusu olmuştu. 3. sezon tanıtım fragmanının ardından 'Bahar dizisi Timur öldü mü', 'Mehmet Yılmaz Ak diziden mi ayrıldı' konuları izleyicilerin yeniden gündemine geldi. 49. bölüm fragmanı yayınlanmasıyla sezonun ilk bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı.

MF Yapım’ın reyting rekortmeni dizisi Bahar, 2. sezon finalinde dramatik bir uçak kazası sahnesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. 3. sezonun başlamasına sayılı günler kala peki Timur karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırılıyor.

BAHAR DİZİSİ TİMUR ÖLDÜ MÜ?

Bahar dizisinin 27 Mayıs 2025’te yayınlanan 48. bölüm sezon finali, Timur Yavuzoğlu’nun (Mehmet Yılmaz Ak) bindiği New York seferini yapan uçağın düştüğünü gösteren bir haber bülteniyle sona erdi. Uçağın irtifa kaybı yaşadığı ve ölü ile yaralı sayısının bilinmediği belirtilirken Timur’un uçakta olduğu ima edildi. Bu sahnenin ardından izleyiciler arasında “Timur öldü mü?” sorusunu gündeme getirdi. Öte yandan bölümün sonunda Timur'un sonu belirsiz olarak bırakıldı. 

MEHMET YILMAZ AK DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN?

Mehmet Yılmaz Ak'ın Bahar dizisinden ayrılıp ayrılmadığı sezon finali sonrası en çok konuşulan konulardan biri oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ak'ın yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak diziye veda ettiği öğrenildi. 

Ak 2. sezon finalinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Emeği geçen herkese ve tüm izleyicelerimize teşekkür ederim. Muhteşem bir deneyimdi... Güle güle Prof.Dr Timur Yavuzoğlu, Tümor, Timır , Tımar ,Taymır hocam" sözleri diziden ayrıldığı şeklinde yorumlandı.

Dizinin 3. sezon fragmanında Timur’a dair bir ipucu verilmemesi de ayrılık haberlerini destekledi.

BAHAR DİZİSİ 49. BÖLÜM (3. SEZON) FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar dizisinin 3. sezon 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman, Bahar’ın (Demet Evgar) operatör doktor olarak kariyerindeki yeni başarısını ve Evren’le (Buğra Gülsoy)  olan ilişkisini ortaya çıkarıyor.

Ancak yeni başhekim Harun’un (Mert Turak) hastaneye gelmesiyle gerilim artarken Naz’ın Evren hakkında ortaya çıkardığı şok edici bir gerçek, hikayeyi yeni bir boyuta taşıyor. 

Bahar dizisi 9 Eylül Salı saat 20.00'de başlıyor.

