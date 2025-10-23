Samsunspor - Dinamo Kiev maçında kimler eksik, ilk 11 maç kadrosunda kimler var?

Samsunspor - Dinamo Kiev maç kadrosu ilk 11 merakla bekleniyor! UEFA Konferans Ligi heyecanı bu akşam Samsun’da sürüyor. İlk haftada deplasmanda Legia Varşova’yı mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlayan Samsunspor, ikinci maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’le kıyasıya rekabet edecek.

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MAÇINDA KİMLER EKSİK?

UEFA Konferans Ligi Dinamo Kiev maçında Samsunspor’da önemli eksikler var. Kırmızı-beyazlı ekipte Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transfer Cherif Ndiaye ise UEFA statüsü gereği kadroya dahil edilemedi.

Zeki Yavru’nun durumu maç saatinde netlik kazanacak. Sakatlıkları süren Ebrima Ceesay ve Eyüp Aydın da Dinamo Kiev karşısında görev alamayacak.

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV İLK 11 MAÇ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Samsunspor’un Dinamo Kiev karşısına çıkması beklenen ilk 11’i Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Emre Kılınç, Musaba, Marius olacak.

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi’nin ikinci hafta mücadelesi olan Samsunspor - Dinamo Kiev karşılaşması 23 Ekim Perşembe günü oynanacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak maç saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Maçın hakemliğini İzlanda Futbol Federasyonu’ndan Ivar Orri Kristjansson üstlenecek. Kristjansson’un yardımcıları Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson olurken, dördüncü hakem olarak Vilhjalmur Thorarinsson görev yapacak.

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MUHTEMEL 11

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Emre Kılınç, Musaba, Marius

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Popov, Syrota, Dubinchak, Buyalskyi, Brazhko, Shaparenko, Tsygankov, Yarmolenko, Vanat