Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler kesildi, saat kaçta gelecek? Başkent EDAŞ güncel listeyi paylaştı
Başkent EDAŞ, Ankara'da 23 Ekim Perşembe günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleleri duyurdu. Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler kesildi, saat kaçta gelecek? sorusu yeniden gündeme geldi. İşte 23 Ekim Ankara elektrik kesintisi listesi...
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ), 23 Ekim 2025 Perşembe günü Ankara'nın birçok ilçesinde şebeke arızaları ve iyileştirme çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde planlı, bazılarında ise plansız elektrik kesintileri yaşanacağı bilgisi paylaşıldı.
ANKARA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLDİ, SAAT KAÇTA GELECEK?
23 Ekim 2025 Perşembe günü yani bugün, Ankara'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) tarafından yapılan açıklamalara göre, bu kesintiler şebeke arızaları ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor. Ankara'nın bazı bölgelerinde enerji kesintisi planlı, bazılarında ise plansız olarak bildirildi.
Ankara'nın Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Gölbaşı, Evren, Çubuk, Kızılcıhamam, Nallıhan, Altındağ, Akyurt ilçelerinde bugün elektrikler belli saatler diliminde geçici olarak kesilecektir.