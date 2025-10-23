Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Instagram çöktü mü? 23 Ekim Instagram kesinti raporu paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
23 Ekim 2025
23 Ekim 2025'te Instagram'da yaşanan kesintiler kullanıcılar tarafından arama motorunda yoğun şekilde sorgulanıyor. Instagram çöktü mü? sorusuna cevap arayanlar için son 24 saat kesinti raporu ve detaylar paylaşıldı.

Instagram çökme ve hata raporu, kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram, milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde yoğun bir şekide araştırılıyor. Peki, "Instagram çöktü mü? " İşte son 24 saat çökme ve hata raporu...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? 

Instagram uygulamasının çöktüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. 

İnternetteki kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre, son 24 saat içinde kullanıcılar zaman zaman Instagram'da erişim sorunları yaşandığını bildiriyor.

Konuya ilişkin bilgi verilmezken, kullanıcılar sosyal medya platformunun neden açılmadığı ve kesintilerin ne kadar süreceği konusunda bilgi arayışına devam ediyor. 

Son 24 saatlik Downdedector raporunda zaman zaman kesintilerin yaşandığı saptandı. Popüler fotoğraf ve video platformu Instagram'da kürsel çapta herhangi bir sorun rapor edilmezken, bazı kullanıcılar yavaşlanma ya da mesaj iletilmemesi gibi problemler yaşadıklarında Wi-Fi ya da mobil veri bağlantılarını kontrol etmeleri öneriliyor.

 

