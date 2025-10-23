Kerem Cem Survivor 2026 kadrosunda! Yarışmacılar belli oldu mu, 2026 Survivor'a kimler katılacak?

Survivor 2026 yarışmacıları belli oldu mu, 2026 Survivor'a kimler katılacak sorgulanırken yeni sezonun ilk duyurulan yarışmacısı şarkıcı Bayhan Gürhan olmuştu. Acun Ilıcalı, paylaşımında Bayhan’a başarılar dileyerek sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Ardından yeni sürpriz isim olarak ünlü oyuncu Kerem Cem’in kadroya dahil olduğu ortaya çıktı.

KEREM CEM SURVİVOR 2026 KADROSUNDA!

Acun Ilıcalı Survivor yeni sezon yarışmacılarını açıklamaya devam ediyor. Son sürpriz ise ünlü oyuncu Kerem Cem’den geldi. Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cem’in 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katıldığını duyurdu.

SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2026’nın formatı, All Star ve Ünlüler-Gönüllüler takımlarını kapsayacak şekilde şekillendi. Daha önce şarkıcı Bayhan Gürhan’ın katılımı duyurulmuş ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Şimdi ise Kerem Cem’in kadroya dahil olmasıyla Ünlüler takımı daha da güçlendi. Kadroda başka hangi isimlerin yer alacağı henüz netleşmiş değil.

2026 SURVİVOR'A KİMLER KATILACAK?

Yarışmaya katılacak ünlüler ve Gönüllüler hakkında bilgiler yavaş yavaş netleşiyor. Sosyal medyada Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun yarışmaya dahil olacağı yönünde iddialar dolaşıyor. Fakat resmi bir onay henüz gelmedi. Kadronun tamamlanmasıyla birlikte, izleyiciler yeni sezonun rekabet dolu ve heyecanlı geçeceğini şimdiden hissediyor.