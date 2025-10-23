Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kerem Cem Survivor 2026 kadrosunda! Yarışmacılar belli oldu mu, 2026 Survivor'a kimler katılacak?

Kerem Cem Survivor 2026 kadrosunda! Yarışmacılar belli oldu mu, 2026 Survivor'a kimler katılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kerem Cem Survivor 2026 kadrosunda! Yarışmacılar belli oldu mu, 2026 Survivor&#039;a kimler katılacak?
Survivor, Acun Ilıcalı, All Star, Ünlüler, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 2026 yarışmacıları belli oldu mu, 2026 Survivor'a kimler katılacak merak ediliyor! TV8’in sevilen yarışması Survivor, 2026 sezonu için geri sayıma başladı. Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı sürpriz duyurularla yeni sezonun kadrosunu yavaş yavaş açıklamaya devam ediyor.

Survivor 2026 yarışmacıları belli oldu mu, 2026 Survivor'a kimler katılacak sorgulanırken yeni sezonun ilk duyurulan yarışmacısı şarkıcı Bayhan Gürhan olmuştu. Acun Ilıcalı, paylaşımında Bayhan’a başarılar dileyerek sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Ardından yeni sürpriz isim olarak ünlü oyuncu Kerem Cem’in kadroya dahil olduğu ortaya çıktı. 

Kerem Cem Survivor 2026 kadrosunda! Yarışmacılar belli oldu mu, 2026 Survivor'a kimler katılacak? - 1. Resim

KEREM CEM SURVİVOR 2026 KADROSUNDA!

Acun Ilıcalı Survivor yeni sezon yarışmacılarını açıklamaya devam ediyor. Son sürpriz ise ünlü oyuncu Kerem Cem’den geldi. Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cem’in 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katıldığını duyurdu.

Kerem Cem Survivor 2026 kadrosunda! Yarışmacılar belli oldu mu, 2026 Survivor'a kimler katılacak? - 2. Resim

SURVİVOR 2026 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2026’nın formatı, All Star ve Ünlüler-Gönüllüler takımlarını kapsayacak şekilde şekillendi. Daha önce şarkıcı Bayhan Gürhan’ın katılımı duyurulmuş ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Şimdi ise Kerem Cem’in kadroya dahil olmasıyla Ünlüler takımı daha da güçlendi. Kadroda başka hangi isimlerin yer alacağı henüz netleşmiş değil.

Kerem Cem Survivor 2026 kadrosunda! Yarışmacılar belli oldu mu, 2026 Survivor'a kimler katılacak? - 3. Resim

2026 SURVİVOR'A KİMLER KATILACAK?

Yarışmaya katılacak ünlüler ve Gönüllüler hakkında bilgiler yavaş yavaş netleşiyor. Sosyal medyada Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun yarışmaya dahil olacağı yönünde iddialar dolaşıyor. Fakat resmi bir onay henüz gelmedi. Kadronun tamamlanmasıyla birlikte, izleyiciler yeni sezonun rekabet dolu ve heyecanlı geçeceğini şimdiden hissediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy vefat etti, ölüm nedeni belli olduAnkara'nın hangi ilçelerinde elektrikler kesildi, saat kaçta gelecek? Başkent EDAŞ güncel listeyi paylaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrikler kesildi, saat kaçta gelecek? Başkent EDAŞ güncel listeyi paylaştı - HaberlerAnkara'nın hangi ilçelerinde elektrikler kesildi, saat kaçta gelecek? Başkent EDAŞ güncel listeyi paylaştıÖSYM sınav takvimi 2026 yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? - HaberlerÖSYM sınav takvimi 2026 yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?Instagram çöktü mü? 23 Ekim Instagram kesinti raporu paylaşıldı - HaberlerInstagram çöktü mü? 23 Ekim Instagram kesinti raporu paylaşıldıDeniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Güven'e hapis cezası sonrası merak edildi! - HaberlerDeniz Bulutsuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Güven'e hapis cezası sonrası merak edildi!Ozan Güven cezaevine girecek mi, ceza aldı mı? Deniz Bulutsuz olayına ilişkin detaylar gündemde - HaberlerOzan Güven cezaevine girecek mi, ceza aldı mı? Deniz Bulutsuz olayına ilişkin detaylar gündemdeBu hafta yağmur var mı? 25-26 Ekim MGM hava durumu raporu paylaşıldı - HaberlerBu hafta yağmur var mı? 25-26 Ekim MGM hava durumu raporu paylaşıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...