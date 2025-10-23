Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy vefat etti, ölüm nedeni belli oldu

Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy vefat etti, ölüm nedeni belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy vefat etti, ölüm nedeni belli oldu
Kanser, Ölüm, Oyuncu, Sanatçı, Yeşilçam, Haber
Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu ve sinema sanatçısı Neşe Aksoy, 62 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. Acı haberi veren kızı “Hayata güzel bakan bir insanı kaybettik. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Film-San Vakfından yapılan açıklamada, sanatçının vefat ettiği belirtilerek, "Film-San Vakfı şeref üyelerimizden oyuncu Neşe Aksoy'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

“VEFAT HABERİNİ KIZI PAYLAŞTI”

Film-San Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, usta sanatçının hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vefat haberini Neşe Hanım'ın kızı Elif Doğru bizimle paylaştı. Neşe Aksoy, güzel işler yapmıştı. Daha fazlasına da imza atmak istiyordu. O, hep iyi rollerde oynamayı, tekrar dizilere ve sinemaya dönmeyi amaçlıyordu. Kendisi oyunculuğun yanı sıra geçtiğimiz yıllarda çok önemli bir sergi hazırlamıştı ve bunun devamı için de hazırlıkları vardı. Türk sinemasının 'doğum günü' olarak kabul edilen 14 Kasım'a bu sergiyi yetiştirmek istiyordu. Fakat yakalandığı kanser onun yapmak istediği bütün bu güzel işlere izin vermedi. Hayata güzel bakan bir insanı kaybettik. Çok üzgünüm."

Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy vefat etti, ölüm nedeni belli oldu - 1. Resim

Terzioğlu, Neşe Aksoy'un cenaze törenine ilişkin bilgilerin henüz netleşmediğini sözlerine ekledi.

Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy vefat etti, ölüm nedeni belli oldu - 1. Resim

TARIK AKAN VE FİKRET HAKAN'IN ROL ARKADAŞIYDI

İstanbul'da 1966'da dünyaya gelen Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

"Kızlar Sınıfı Yarışıyor" ve "Lodos Zühtü" adlı yapımlarda rol alan Aksoy, başarılı oyunculuğuyla döneminin önemli sanatçıları arasında yer aldı.

Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy vefat etti, ölüm nedeni belli oldu - 3. Resim

Başrollerinde usta sanatçılar Tarık Akan ve Fikret Hakan'ın yer aldığı "Arkadaşım" filmiyle hafızalara kazınan sanatçı, sinema oyunculuğunun yanı sıra İngiltere'de resim eğitimi alarak çok sayıda sergiye imza atmıştı.

Sanatçı, geçtiğimiz yıl nisan ayında sosyal medya hesabından bir gönderi yayınlayarak akciğer kanseri olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

